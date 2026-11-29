En Asunción, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) hoy trabajos de cambio de acometida desnuda de media tensión a protegida en el barrio Nazareth: sobre la calle Lapacho entre Concepción y Encarnación de 9:00 a 11:00, sobre Guaraníes entre Taruma y Gorostiaga, de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00.

Igualmente, en el barrio Hipódromo de la capital se realizará el mismo trabajo – sobre la calle Lapacho, casi Encarnación - entre las 8:00 y las 9:00.

También se realizarán distintos trabajos de mantenimiento del tendido eléctrico en varios puntos del departamento Central:

Capiatá , barrio Colonia Thompson, entre las 8:00 y las 18:00

Limpio , barrio Santa Librada, entre las 8:00 y las 17:00

J. Augusto Saldívar , barrio Aldana Cañada, entre las 8:00 y las 18:00

Villeta , barrio Villa Conavi, entre las 11:30 y las 13:00; y barrio San Martín de Porres, de 9:00 a 10:30

Guarambaré , barrio Alegre, entre las 8:00 y las 18:00

San Lorenzo, barrio San Blas, entre las 8:00 y las 18:00

Fuera del Área Metropolitana, están programados cambios de conductores de media tensión en las compañías Ojopoi y Ñu Guasú de la ciudad de Piribebuy, de 8:00 a 18:00; y en las ciudades de Caapucú y Quiindy, de 7:00 a 12:00.