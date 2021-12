Caso Federau: Policía Nacional dice no tener seguridad para trasladar a los acusados para su juicio

FILADELFIA. La larga espera por la justicia parece no terminar, la dilatada resolución de uno de los primeros casos de sicariato ocurridos en Filadelfia en el 2018, cuando fue asesinado a tiros Dieter Federau puede prolongarse aún más si es que los acusados no son trasladados para su juicio previsto para mañana. La tensa espera puede terminar en una chicana más y no se descarta una nueva manifestación ciudadana si el juicio se vuelve a aplazar.