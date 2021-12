La quema de pastizales sigue arraigada en las prácticas ganaderas

En serios aprietos se vieron los funcionarios que se encontraban en el lugar para poder frenar el fuego que avanzaba vorazmente en la tarde del domingo al mismo tiempo en que muchos transeúntes reportaron que en la zona cercana a Pozo Colorado varios establecimientos ganaderos realizaron la quema de sus pastizales, en ambos lados de la Ruta Transchaco, lo que generó lapsos de espeso humo. En ocasiones eso genera también un corte de fibra óptica que deja sin internet a una buena cantidad de usuarios en el Chaco.

Lea más: Chaco Central está sin internet a causa de un corte en la fibra óptica

La ¨aplicación de fuego¨ como se le llama en la jerga agro, es riesgosa ya que el incendio por más de que sea puntual y ¨controlado¨ puede fácilmente salirse de las manos, principalmente en esta época en donde el campo está mayormente seco. Las varias campañas del MADES para concienciar sobre el tema no llegan a quienes debería llegar en la Región Occidental: a los productores, aunque los ciudadanos comunes no están exentos de responsabilidad y no deben quemar basuras.

En cuanto a los focos de calor, los datos señalan que en todo el año, agosto fue el mes más crítico con 8.699 eventos, seguido de septiembre con 3.788, octubre con 3.340, noviembre con 1.915 y lo que va de diciembre con 1.541. El MADES, en rigor dela Ley 5211/14 “De calidad del aire”, emitió recomendaciones e instó a las personas a no quemar, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, entre ellas las altas temperaturas y los vientos predominantemente fuertes que propician el aumento de incendios en zonas boscosas, pastizales, lugares donde se acumulan basuras, así como las quemas intencionales que pueden escapar del control de los que los ocasionan.

Desde los organismos ambientales piden estar atentos a los incendios que ocurran en la zona para tomar las medidas de preventivas correspondientes y también proteger a las familias de los efectos nocivos del humo y otros. “Este humo puede lastimar los ojos, irritar el aparato respiratorio y empeorar las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas”, advirtieron.

Por otra parte, en lo que respecta a la prevención y el control de incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase, la Ley 4014/10 “De prevención y control de incendios”, establece en su artículo 3º, que los municipios de todo el país en coordinación con la “Red Paraguaya de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios, se constituyen como autoridades de aplicación de dicha ley, es decir, tienen la obligación de intervenir en todos los casos en que se evidencien situaciones de quema en todos los predios en que se desarrollan actividades tanto productivas ubicados en sus límites territoriales, dando cuenta además a las otras entidades con competencia para su intervención.