Inacción de la justicia en el Chaco está por extinguir causa de abuso sexual múltiple en internado

De “horroroso” fue calificado el caso que indignó a la sociedad chaqueña, los abusos se realizaron bajo un velo de silencio que por mucho tiempo involucró a varios cómplices. Las edades de las cinco alumnas denunciantes eran 11, 12, 13, 14 y 16 años en ese entonces, todas hijas de empleados de la ganadera cuyos propietarios habían ideado la escuela con el objetivo de que los niños no deban separarse demasiado de sus padres para escolarizarse, la institución en cuestión contaba en ese entonces con un poco más de 20 alumnos.

El juicio contra los acusados debía realizarse el día lunes pero fue suspendido nuevamente para mañana miércoles. El principal acusado fue el director de la institución identificado como Eliezer Noceda, quien guarda actualmente reclusión en la penitenciaría de Concepción además de un empleado de la ganadera llamado Sergio Ramón Cubilla Núñez, quien fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, y está actualmente prófugo y un médico veterinario identificado por las víctimas como Pedro Baéz quien, pese al testimonio brindado por las afectadas que lo sindican como uno de los abusadores, no fue imputado ni investigado por el fiscal de la causa, Héctor Velázquez.

La denunciante del hecho fue Amada Sonia Cuellar de Noceda, esposa del director acusado quien también se desempeñaba como encargada del lugar. A pesar de ello la misma es sindicada por las víctimas como cómplice según puede leerse en los legajos de la causa y está también procesada pero en libertad, también debe presentarse mañana, caso contrario será declarada en ¨rebeldía¨.

El juez de la causa, el magistrado Amado Yuruhan recibió a finales de febrero por sorteo el legajo correspondiente a la causa, solicitando el traslado inmediato de Eliezer Noceda para cumplir con su juicio, lo cual fue largamente dilatado por su defensa por lo que en caso de no presentarse se debe igualmente seguir con el proceso de forma telemática. Si nuevas chicanas son admitidas la causa puede prescribir por superar los plazos procesales para este tipo de hechos que son cuatro años, por lo que la familia y las víctimas exigen que el juzgamiento, que está a contrarreloj, sea resuelto.

El modus operandi

El modus operandi de los abusadores era coaccionar a las menores a que por las noches fueran al área de personal del establecimiento ganadero, donde los mismos procedían al abuso. En palabras de las afectadas también eran obligadas por el director en horas de clase a encerrarse con él para supuestamente, ante la vista de los demás, dar clases de computación.

La mamá de una de las cinco afectadas, de la que en salvaguarda de la ley que protege la identidad de los menores víctimas de abuso obviamos el nombre, mencionó que el esquema de abuso se sostuvo por mucho tiempo dentro del lugar. “El profesor Eliezer abusó de mi hija, hoy era el juicio oral, dos veces ya se suspendió, la justicia no funciona para los pobres, hace tres años que está preso el profesor y no hay juicio aún. Queremos que este hombre pare en Tacumbú (...) mi hija me contó que el profesor se encerraba con ella para abusarla, cuando recuerdo lo que mi hija me contó no puedo evitar dejar de pedir justicia”, contó entre lágrimas.

Igualmente, señaló que fueron varias las niñas involucradas y que muchas personas sabían del abuso pero se encubrían y que no denunciaron hasta que el caso tomó aristas más graves. “Con confianza le dejamos a nuestra familia y nos hicieron esto”, dijo y agregó además que el abusador escudado bajo un perfil de mujer sigue amenazando a su hija desde la cárcel para no seguir con el proceso.

No se descartan que existan otras víctimas, también varones, que fueron abusados, esto según el testimonio que se desprende de las víctimas.