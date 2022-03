Denuncian faltantes de rubros en instituciones educativas del Alto Paraguay

El director del colegio Ángel Muzzolón de Fuerte Olimpo, Leonardo Lezcano, dijo que en su institución actualmente no se desarrollan las clases en las áreas de educación artística, en los tres grados de la escolar básica; y también en el nivel medio, en la disciplina de lengua extranjera.

“En total son 112 horas faltantes y, al no tener docentes que puedan cubrir estas horas, no tenemos otra opción mas que liberar a los estudiantes”, sostuvo, al tiempo de resaltar el grave daño que se esta ocasionando a los alumnos.

El educador dijo que en estas disciplinas los docentes se acogieron al beneficio de la jubilación en el 2020, por lo que el año pasado, al no encontrarse profesores que reúnan el perfil, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) procedió a contratar de manera interina a educadores que cubrieron estas horas vacantes. No obstante, ahora extrañamente los rubros desaparecieron, por lo que estos maestros que trabajaban de forma interina ya no perciben salario, por lo que dejaron de asistir a la institución.

Lea más: Alto Paraguay: alumnos retornan a clases con alegrìa

En la misma situación se encuentra la escuela Ramón Bejarano de esta comunidad, ya que docentes que se jubilaron también trabajaban en esta institución. Son mas de 110 horas vacantes, que los maestros que interinaban dejaron de lado, al no recibir más el salario.

Solo en esta población, la falta de rubro perjudica de manera directa a casi 600 alumnos de ambas instituciones públicas.

Consultado al respecto de esta problemática, el director de educación del departamento, Víctor Maidana, dijo que la falta de rubros afecta también a escuelas publicas de la zona de Carmelo Peralta y que se esta viendo la forma de recuperar de manera inmediata estas horas cátedras, a fin de asegurar la normalización total de las clases.

Refirió, asimismo, que anteriormente era la dirección de educación departamental la que se encargaba de administrar los rubros a las instituciones, pero que ahora esto depende exclusivamente de la dirección central del MEC.

Lea más: Estudiantes en Alto Paraguay ya reciben almuerzo escolar

Aclaró, para tranquilidad de los directores de escuelas de la zona, que los rubros denunciados como faltantes continúan perteneciendo a esta región y que desde el Ministerio de Educación le aseguraron que se solucionará a partir de abril.

Sostuvo también que el inconveniente en la mayoría de los casos se da porque los nuevos docentes a ser contratados no reúnen el perfil requerido para la disciplina o el área que debe cubrir y volvió a insistir que se encuentra tras los pasos de dar una solución definitiva al inconveniente.