Mariscal Estigarribia: funcionaria municipal renuncia tras denunciar acoso sexual

Mediante un extenso relato en redes sociales hecho por Paula Brítez, quien hasta hace poco se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, denunció que fue víctima de agresión por parte del asesor jurídico del Municipio, identificado como Carlos Mendoza.

“Vine a formular la denuncia (...) Esta persona me tomó sorpresivamente en mi oficina, me abrazó y me besó, cuando opuse resistencia lo volvió a hacer con más fuerza y en contra de mi voluntad me volvió a besar“, dice parte del relato.

Paula refiere que, tras el hecho, Mendoza le dio un trato denigrante y cuando logró zafar de la situación fue hasta su casa shockeada y buscando la forma de comentar el hecho a su esposo y familiares.

Según la denuncia, el acoso ocurrió el 8 de marzo. ”Entendí que debía hacer la denuncia para recuperar mi dignidad como mujer”, dijo y agregó que al momento de denunciar recibió mucha presión de parte del municipio para desistir de causa y finalmente terminó cediendo.

Manifestó que a cambio de desistir de la denuncia le ofrecieron un traslado a Asunción, pero terminaron preparando el papeleo para suspenderla sin goce de sueldo, tras lo cual terminó renunciando al cargo que ocupaba dentro de la municipalidad.

Consultado al respecto, el intendente de Mariscal Estigarribia, Víctor Díaz, mencionó que como institución están al tanto de la situación y que la renuncia de la funcionaria denunciante fue por propia voluntad.

Agregó además que el acusado ya esta bajo sumario. “Mientras que dure el proceso judicial está sumariado, queda a cargo de la justicia probar su culpabilidad o su inocencia. Lo hemos hecho de esta manera para obrar en consecuencia a este caso que se dio de forma interna”, subrayó el jefe comunal.

Por su parte, Carlos Mendoza negó las acusaciones y amenazó con denunciar a la ex funcionaria municipal.

“Mi vínculo con la funcionaria es netamente laboral. Voy a presentar una acción penal contra quienes me están difamando (...) No sabría con qué animo formularon la denuncia”, enfatizó.

La causa finalmente está desistida y se debe terminar de solucionar en el juzgado entre las partes.