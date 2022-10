IPS se desentiende de 16.000 asegurados en el Chaco

Las atenciones médicas, cirugías y cualquier emergencia fueron suspendidas y derivadas por disposición de hospitales privados del Chaco que tercerizan el servicio y con los que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene un largo historial de deudas que ronda los US$ 3 millones.

Los asegurados son más de 16.000. Un dato no menor es que los mismos siguen aportando aproximadamente G. 6.800 millones al mes. Hace dos meses, los aportantes recolectaron casi mil firmas junto con un reclamo en el cual solicitan el abono de la deuda y el restablecimiento de los servicios, que son más que urgentes en la zona. El resultado fue una adenda de la deuda que por estos días ya terminó.

El paro de los servicios del IPS se da en los hospitales privados que atendían a los asegurados en el Chaco Central en las localidades de Filadelfia, Neuland y Loma Plata, del departamento de Boquerón.

“Los que pagan su seguro médico de IPS están totalmente abandonados, el servicio no está funcionando por la finalización del contrato, los pagos se siguen haciendo igual (...) Atendemos a los pacientes que podemos en el Policlínico Municipal (ex puesto de salud Amistad), pero no vamos a dar abasto mucho tiempo”, dijo el intendente Claudelino Rodas.

Por su parte, el director del Hospital de Filadelfia, Édgar Eitzen, mencionó que están en constante comunicación con autoridades de la previsional y que se encuentran en proceso de carga de los términos de un nuevo contrato para restablecer los servicios en la brevedad.

Durante el paro de dichos servicios, los aportantes se ven obligados a costear por cuenta propia la consulta, los medicamentos y eventuales traslados a Asunción, si es que los casos son más graves. Esto representa un gasto de varios millones.

Intentamos obtener la versión de autoridades del IPS para conocer la solución que estarían dando a los asegurados de la zona, pero hasta el momento de cierre de esta nota no dieron retorno a nuestras llamadas.