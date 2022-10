Destituido gobernador de Guairá recurre a la Corte Suprema de Justicia

El colorado cartista y aspirante a senador por el movimiento Honor Colorado (HC), Juan Carlos Vera Báez, destituido del cargo de gobernador de Guairá por la Cámara de Diputados recurrió a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad en contra de la medida.

Vera Báez dijo que “consideramos que no hemos tenido una defensa ante una acusación e informe falso”.

“Inclusive ya presentamos a la Fiscalía una denuncia contra el interventor por haber elaborado un informe totalmente mentiroso, con cifras irreales, negando obras y contrario a lo que dice Contraloría. Me ratificó en mi posición, por eso no renuncié”, expresó Vera Báez a radio 1020 AM.

Vera afirmó que al tratar su destitución en Diputados, “hasta el último minuto antes de esa sesión, que fue direccionada por cuestiones políticas y lo hicieron de forma meteórica, pedí entrar ese día para poder defenderme y mostrar lo que dice las Contraloría; sin embargo, no me dejaron ingresar”.

La Cámara de Diputados dispuso el pasado 5 de octubre la destitución del gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC), por los serios indicios de corrupción que se le atribuyen en el manejo de “Fondos covid-19″ de US$ 2 millones. En la administración de Vera (precandidato a senador por el cartismo), se observó un perjuicio de G. 18.000 millones, se informó.

HC le dio la espalda

Por 63 votos a favor, 9 abstenciones (todos ellos cartistas) y 8 ausentes (cartistas y un liberal), la Cámara Baja removió del cargo a Vera, quien tras la intervención retomó su cargo mediante un cuestionado amparo de la jueza Adriana Narváez, quien luego fue recusada ya que es esposa del también gobernador cartista de Caazapá Alfonso “Pipo” Díaz Verón.

En la sesión de la destitución, el diputado Basilio “Bachi” Núñez, jefe de bancada del cartismo, dijo que este sector liberaba los votos, que todo se resume en una persecución política contra un jefe departamental que dejó el oficialismo y pasó a Honor Colorado, y negó exista obra fantasma.

La diputada Kattya González (PEN) fue una de las principales voceras a favor de la destitución, detallando los más graves hallazgos tanto mediante la intervención como en la denuncia previa hecha por los concejales departamentales.

Mencionó que Vera Báez utilizó “el mismo modus operandi que (hubo) en la gobernación de Central”, haciendo alusión al también cartista Hugo Javier González (apartado del cargo por tener prisión domiciliaria).

