Un odontólogo es acusado de intentar abusar de su hijastra

Un odontólogo quien reside y trabaja en Filadelfia está acusado de asediar a su hijastra desde que ella tenía 16 años. El supuesto intento de coacción sexual se conoció mediante un informe psicológico ya que la niña fue enviada a terapia.

Según documentos a los que accedió ABC la menor dijo que constantemente era objeto de intentos de besos y manoseos de parte del acusado en cuestión.

“La menor contó que en varias ocasiones fue acosada, describe abrazos, besos y otras actividades. La adolescente se encuentra angustiada y teme por su futuro (...) Incluso después de haber tomado conocimiento la mamá no se salvaguardó a la menor”, dice parte del informe.

El amparo para la presentación del mismo fue la ley nro. 4295 sobre la denuncia de maltrato, que obliga a que toda persona que tenga conocimiento de que un menor corre riesgo lo debe denunciar inmediatamente.

El padre pide la custodia de la adolescente

El acusado es pareja de la madre de la menor, quien según la acusación del papá biológico, estando en conocimiento de los hechos no tomó mayores acciones legales de forma inmediata para aclarar la situación o proteger a la menor quien estaría aún en contacto con el supuesto agresor.

“La mamá se niega a darme la custodia. Más de un mes después me enteré de lo que estaba pasando, recién cuando tuvieron que notificarme supe. Mi hija continúa cerca del agresor, y me preocupa que intentan mantener todo en silencio a costa del bienestar de mi hija”, refirió el papá de la menor, quien no reside en Filadelfia.

La madre de la menor, en respuesta a los cuestionamientos refirió que el hecho se encuentra en proceso de investigación incipiente de parte del Ministerio Público. “Yo me sujeto a lo que se dictamine como resultado de la investigación”, dijo.

Intentamos obtener la versión del Ministerio Público pero al momento de cierre de esta nota, los mismos no dieron retorno a nuestras llamadas.