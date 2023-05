Lluvias y sin energía eléctrica en el Alto Paraguay

Desde la noche del sábado se están produciendo lluvias en todo el departamento. Las precipitaciones no son de gran volumen y se dan de forma mansa. Hasta ahora no se registraron fenómenos atmosféricos como tormentas eléctricas, como se anunciaba al principio. La gran mayoría de las poblaciones de la zona amanecieron a oscuras, debido a que desde la madrugada no se tiene servicio de energía eléctrica provista por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).