Imputación y prisión para estudiantes acusados de asaltar comercio en Fuerte Olimpo

La orden de prisión preventiva es contra los jóvenes Pedro Damián Fleitas Bogado (18) y los menores de edad con las iniciales A.A.M.V. (17) y C.I.N. (16), quienes están recluidos en la Comisaría de esta comunidad, donde permanecerán por espacio de 10 días y luego serán remitidos a otro reclusorio en caso de no existir resolución judicial contraria a esta primera medida.

La defensa que asiste a los menores de edad solicitó la aplicación de medidas socioeducativas para sus defendidos, alegando que no poseen antecedentes penales ni judiciales y que además se tenga en cuenta tanto la edad de los adolescentes como sus estudios académicos, ya que los dos acusados son alumnos regulares de una casa de estudio de esta población.

Por su parte, la jueza penal de Garantías Sandra Candia Brítez, al rechazar el pedido de la defensa, argumentó que no están dadas las condiciones para aplicar las medidas alternativas a la prisión en el caso de los menores de edad, ya que no se cuenta con un hogar adecuado donde estos jóvenes puedan cumplir la sentencia; además, no se tiene informes socioambientales o perfil psicológico que puedan revertir la medida de la prisión preventiva.

El Auto Interlocutorio Nº 82 del 7 de julio del Juzgado Penal de Garantías ordena que al cumplir los 10 días de prisión, y si no existe otra nueva resolución judicial, deberán ser llevados hasta el Centro Educativo de Adolescentes Infractores de la ciudad de Concepción, en el caso de los dos menores de edad. Entretanto, el otro aprehendido será remitido a la penitenciaría del primer departamento.

Consternación ciudadana

El millonario asalto contra un local comercial de esta comunidad causó sorpresa a esta tranquila comunidad, sobre todo en relación a los supuestos autores del atraco, donde están señalados de ser los responsables tres estudiantes, todos compañeros de colegio de una institución educativa de la localidad.

Tanto los docentes como la misma población quedaron consternados por la situación de los jóvenes, ya que los mismos se caracterizaban por ser estudiantes sobresalientes, ninguno de ellos tenía antecedentes de hechos delictivos y además 2 de los adolescentes eran dirigentes de grupos religiosos.

El hecho generó tristeza tanto en la víctima del asalto como en los jóvenes y sus familiares, atendiendo a que están en riesgo de perder sus estudios.

Hechos

El asalto y robo se perpetró el jueves contra el local comercial denominado Naomi, ubicado en pleno centro de la población, alrededor de las 19:20, cuando tres sujetos con los rostros cubiertos y portando armas de fuego se introdujeron al interior del local por la parte de atrás, al momento que se producía el cierre del comercio.

En el interior se encontraba Delia Arce en compañía de su pequeña hija. La misma es la encargada del local y estaba realizando el arqueo de caja, cuando uno de los malvivientes se encargó de juntar el dinero de la caja en una pequeña bolsa, mientras que otro sujetó a la pequeña y le cubrió la boca para evitar que pueda gritar.

En la huida, los delincuentes dejaron caer varias evidencias, como celulares, vestimentas y un rifle utilizados para el asalto. Uno de estos aparatos celulares pertenecía a uno de los asaltantes.

El monto total del dinero que lograron robar fue superior a los G. 36 millones hasta la fecha; sin embargo, solo se logró recuperar la suma de casi G. 21 millones. La fiscala de la causa, Soledad Quiñónez, imputó a los tres sospechosos por el delito de robo agravado.