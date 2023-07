Pasajeros pasan odisea en el Chaco a consecuencia de desperfecto de un ómnibus chatarra

El ómnibus partió el lunes en su horario habitual, a las 8:00, y debía llegar a la capital del país alrededor de las 20:00. En su interior se encontraban casi 40 pasajeros, entre ellos varios niños, que aprovechaban las vacaciones para realizar este anhelado viaje; también iban a bordo varias personas de la tercera edad.

Según el relato de los pasajeros, casi desde el inicio del viaje el ómnibus presentó inconvenientes mecánicos, lo que hacía retrasar considerablemente la marcha, ante la rabia generalizada de las personas, quienes una vez más tenían que soportar el viaje en este tipo de unidades chatarras.

Delia Gallagher, una de estas pasajeras, dijo que a cada momento el ómnibus detenía la marcha para cargar agua al radiador, inclusive de pequeños charcos que se encontraban al costado del camino; cada vez la situación era más crítica, hasta que llegó el momento que casi se incendió por sobrecalentamiento del motor.

“Llegamos hasta la zona de Tte. Irala Fernández, sobre la nueva ruta reconstruida PY09 o Transchaco, y el ómnibus ya no podía continuar. En ese lugar, al costado de la ruta, tuvimos que aguardar más de 10 horas para que llegue otra unidad perteneciente a la misma empresa, y finalmente llegar a destino a las 8:30 de la mañana del martes, tras más de 24 horas de penosa odisea”, relató.

La mujer se quejó del pésimo servicio que presta esta unidad del transporte público. “Nosotros, los pasajeros que pagamos el pasaje (G. 215.000), nos merecemos más respeto. Exigimos a los dueños de esta empresa que envíen unidades más nuevas a la zona, sobre todo en estos momentos en que los caminos de tierra se encuentran en buenas condiciones”, indicó.

Quejas reiterativas

Las quejas de los usuarios sobre las malas condiciones de las unidades que la empresa San Juan envía a la zona es de hace bastante tiempo. Esto debido a que de forma reiterativa se suelen suceder situaciones donde los colectivos quedan descompuestos al costado del camino, similar a lo acontecido ayer.

Esta situación obedece a que este tipo de unidades chatarras ya cumplieron su vida útil. Son bastante obsoletas, con varios años de servicio; prueba de ello es que dentro de los colectivos no se cuenta con servicio de sanitarios. En lugares donde no existen estaciones de servicio para que los pasajeros utilicen el baño, las personas realizan sus necesidades fisiológicas entre los arbustos.

El argumento utilizado por los dueños de la empresa para no enviar unidades más nuevas, tanto a Fuerte Olimpo como a Bahía Negra, es que los caminos de tierra por lo general no se encuentran en buenas condiciones, situación desmentida por los pasajeros, sobre todo en esta temporada en que no se producen lluvias.

Para llegar a Fuerte Olimpo, casi 800 km de distancia que separan a la localidad de la capital del país, casi el 90% de dicho recorrido se realiza sobre camino de todo tiempo, donde sobresale la nueva ruta bioceánica y los trabajos de duplicación de la ruta PY 09; solo restan 135 km de camino de tierra y en estos momentos están en buenas condiciones, lo que permite inclusive la circulación constante de vehículos pequeños como los autos.

Autoridades

Tras este nuevo reclamo de los usuarios sobre el precario servicio, el intendente de este distrito, Moisés Recalde (ANR), dijo que conversarán de forma amigable con los dueños de esta empresa que llega a la zona para que envíen unidades nuevas.

“Si no logramos una respuesta positiva de parte de estos empresarios, pediremos que se suspenda la licencia de permiso del itinerario de la mencionada empresa San Juan y buscaremos que puedan ingresar otras líneas de transporte que sí puedan brindar seguridad y confort a los pasajeros”, sostuvo.

Dicen que no pueden meter unidades nuevas en el camino de tierra de unos 135 kilómetros para llegar a Fuerte Olimpo, por el polvo que puede poner en riesgo sus colectivos; sin embargo, esta misma empresa ligada al grupo Stel Turismo realiza viajes por el Chaco a localidades de Bolivia.