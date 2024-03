Tras 42 días de aislamiento vuelven a habilitar el camino a Bahía Negra

El trabajo conjunto de estas dos instituciones estatales posibilitó que los pobladores de la zona puedan de nuevo transitar por el camino. Las mejoras aún son precarias, ya que solo se atacó los sectores más críticos, realizando desagotes y pequeña cargada de tierra. Se realizó igualmente una buena perfilada a lo largo del trayecto.

Las tareas continúan y el objetivo es levantar el terraplén en aquellos lugares considerados bajos. Las autoridades prometen colocar sistemas de alcantarillas para permitir la circulación de las aguas de lluvias, y así evitar que de nuevo se inunden los tramos.

Los pobladores destacan la labor realizada por el personal de la Gobernación y del Ministerio de Obras, esto atendiendo que se contaba con pocas maquinarias al menos al inicio de las tareas, mientras que eran varios kilómetros los que debían ser reparados.

El gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, había prometido que están a la espera de que el gobierno central cumpla la promesa de enviar las maquinarias donadas por la Itaipú a un costo de US$ 800.000, y otros US$ 200.000 para compra de combustibles, con las que se podrán realizar el mejoramiento, no solo del camino que llega a Bahía Negra, sino de todo el departamento, a fin de evitar los aislamientos. Esta ayuda llegaría en mayo.

Peaje y abandono

Los usuarios de estos caminos no dejaron de criticar una vez más a la antigua alianza que existía entre la ex Asociación de Caminos, el MOPC y la Gobernación para la reparación de los caminos, y que a pesar de realizar el cobro de un elevado peaje, sin embargo los trabajos siempre fueron bastante precarios.

Alegan que con los trabajos emprendidos ahora se nota que también se pueden realizar estas tareas sin el cobro de peaje, solo basta la voluntad política. Al respecto mencionaron que anteriormente las maquinarias de la Gobernación sólo se concentraban en la zona de Puerto Casado, realizando trabajos de tajamares a particulares, y dejando de lado la reparación del camino. Es por eso que la institución departamental era solo una figura decorativa en la mencionada alianza.

En tanto la asociación mencionaba que con la recaudación del peaje se realizaban las compras de repuestos para las maquinarias del MOPC y el pago de horas extras a los operarios de estas máquinas, que en verdad eran funcionarios del propio ministerio donde percibían un salario.

Transporte Público

En la fecha la empresa San Juan anuncia que una unidad saldrá desde la terminal de la capital del país a las 19:00, reanudando el servicio después de 43 días de suspensión obligada por las malas condiciones del camino. De no tener complicaciones mecánicas, el ómnibus debe llegar a esta lejana población mañana viernes en horas del mediodía, tras aproximadamente 17 horas de viaje.

Esta es una de las noticias más esperadas por los pobladores del distrito, atendiendo que a la falta de caminos, también dejaron de tener el servicio de la única embarcación de pasajeros, el Aquidaban, que desde diciembre dejó de cumplir funciones operativas.

Capitán Cabral

El miércoles en horas de la mañana partió desde el puerto de Carmelo Peralta esta embarcación de guerra con destino a Bahía Negra, el barco luego de transportar unos 30.000 kilos de alimentos para las familias de este distrito, fue destinado a realizar un viaje de forma semanal, hasta tanto mejore la situación de los caminos.

Atendiendo que de nuevo ya se puede llegar por tierra a esta zona, se presume que este será uno de los últimos viajes de esta embarcación al distrito de Bahía Negra, pues la situación social de movilidad se está normalizando paulatinamente, inclusive esto se pudo observar ayer cuando pasaba por Fuerte Olimpo llevando escasos pasajeros y casi nada de cargas.