Pobladores del Alto Paraguay no figuran en agenda de Peña y deben sobrevivir de las famosas vaquitas solidarias

El pasado 30 de marzo, tras las torrenciales lluvias que inundaron caminos y comunidades, se declaraba la emergencia departamental en el Alto Paraguay. Desde entonces, a lo largo de todo este tiempo, se pudo ver una vez más el tremendo sufrimiento de los pobladores de la zona, quienes hicieron grandes sacrificios para sobrevivir.

Fueron más de 90 días de aislamiento. Es más, hasta la fecha existen lugares como el municipio de Fuerte Olimpo, que continúa aislado por falta de camino. Las familias son sometidas a las más pésimas condiciones sociales a las que un ser humano puede estar expuesto. El no poder salir de sus comunidades, el estar atrapados y sin ayuda, condiciona profundamente la vida de las personas.

Olvido

Quisimos soñar que el presidente Santiago Peña se haya conmovido con el sufrimiento de las familias chaqueñas y mencionara que este aislamiento ya no volvería a repetirse, anunciando la licitación para el tan anhelado asfalto del camino que llega hasta Fuerte Olimpo.

Peña no solo no mencionó obras viales para el Alto Paraguay, sino que ni siquiera fue empático, ni se solidarizó con el sufrimiento de las familias chaqueñas. A pesar de las promesas realizadas durante su campaña política y luego, ya siendo presidente del país, de que asfaltaría los caminos en el Alto Paraguay, la realidad es muy distinta y refleja un total olvido hacia esta región.

Salud

El presidente se jactó de los logros obtenidos en el área de la salud, con la entrega de ambulancias y el equipamiento de hospitales. Sin embargo, también en este rubro tan sensible, se olvidó del Alto Paraguay, ya que hasta la fecha el Ministerio de Salud no logra contratar los servicios de un anestesista.

El único médico anestesista que trabaja en todo el Alto Paraguay cumple funciones en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. Sin embargo, desde enero no acude a su lugar de trabajo debido a una enfermedad. En todo este largo tiempo, no se logró conseguir un sustituto, entonces, no se realiza ningún tipo de cirugía en los hospitales de la zona, y los pacientes son sometidos a constantes evacuaciones.

Vaquitas

Una vez más, las acciones de solidaridad, conocidas como las famosas vaquitas, son los gestos que ayudan a superar las dificultades en el departamento. Tal es el caso de las colectas que, desde hace un buen tiempo, vienen realizando los ganaderos y, últimamente, también los comerciantes, todo esto con el objetivo de reparar los caminos.

Posteriormente, las autoridades municipales de Fuerte Olimpo, la Gobernación y, finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a quienes se sumaron maquinarias enviadas por las gobernaciones de Guairá y Cordillera, se unieron a los trabajos iniciados gracias a la acción solidaria de los productores.

Así está la cuestión: esta es la dura realidad de las familias en el Alto Paraguay, quienes, ante el olvido del Gobierno central, dependen de las famosas vaquitas para solucionar problemas de caminos o para ayudar a los enfermos.