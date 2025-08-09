Continúan suspendidas cirugías en Hospital Regional de Fuerte Olimpo por falta de anestesista

Las evacuaciones de pacientes hacia hospitales de otras zonas del país se realizan de manera permanente, ya sea por tierra, agua o aire. Esto se debe a que en este nosocomio no se realiza ningún tipo de cirugía, a consecuencia de la ausencia obligada del único médico anestesista que trabaja en todo este departamento chaqueño.

Esta situación se da desde enero y, desde entonces, las autoridades del Ministerio de Salud no han sido capaces de conseguir un sustituto del médico doliente. Es así que los enfermos son enviados hacia el Hospital de Concepción, Pedro Juan Caballero o a la misma capital del país.

El traslado de pacientes se realiza de forma permanente y a cualquier hora del día, incluso en horas de la noche. Para ello se dispone de servicios de ambulancia por tierra, cuando los precarios caminos lo permiten; de lo contrario, se recurre a embarcaciones ambulancia, como la donada recientemente por el gobierno de la India.

Dependiendo de la gravedad del caso de la persona que debe ser evacuada, se recurre al llamado del avión de la Fuerza Aérea para ser llevado a hospitales de la capital del país. Este servicio se presta incluso en horas de la noche, aprovechando que en esta comunidad se cuenta con un aeropuerto de todo tiempo.

Desidia ministerial

La Dra. Patricia Ferreira, directora de este hospital, dijo que lastimosamente y a pesar del tremendo esfuerzo que realizan, hasta la fecha no logran conseguir un médico anestesista que desee venir a trabajar por estos lugares. Esta misma respuesta nos daba la ministra de Salud, María Teresa Barán, el pasado 23 de mayo, cuando visitaba la comunidad.

Sin embargo, la secretaría de Estado no tiene un incentivo económico para intentar destinar profesionales a esta zona chaqueña. En este sentido, conocemos a médicos especialistas que sí desean venir a trabajar en esta región, pero solicitan un aumento salarial acorde a las necesidades que puedan tener en estos lejanos lugares.

Uno de estos profesionales nos comentó que es absurdo pretender trabajar en una zona tan alejada percibiendo el mismo salario que ofrece el Ministerio de Salud, considerando que se debe costear numerosos gastos como vivienda y alimentación, a lo que se suma el estancamiento profesional al que se expone al venir a estos lejanos lugares, sin que exista algún plus salarial, resaltó.

A pasos de tortuga

Aún no culminan los trabajos del nuevo Hospital Regional de esta comunidad, que debería ser referencia para todo el departamento. La obra comenzó en mayo de 2021 con una inversión inicial de G. 12.500 millones; sin embargo, a más de cuatro años de su inicio, la Gobernación, institución encargada de la construcción, ya desembolsó más de G. 15.000 millones.

En varias ocasiones, los trabajos estuvieron paralizados. Según el responsable de la obra, ingeniero Félix Grau, ya existe más del 97% de avance físico, y solo faltan algunos detalles como el tejido perimetral, empastado, caseta de guardia, portón de acceso y cementado de la salida del hospital; terminación de pisos y aberturas de lo que será la lavandería; retoque total de pinturas; mamparas y puertas de sanitarios; y pruebas del servicio de aire acondicionado y del sistema contra incendios.

Este enorme edificio, construido sobre un área de 4.000 m², cuenta con varios pabellones, entre ellos el de urgencias para adultos y pediatría. El pabellón para internados dispone de nueve salas con capacidad para 32 camas, cada una de ellas con sus respectivos sanitarios. Sin embargo, de nada servirá si desde el Ministerio de Salud, no se logran implementar planes para contratar médicos especialistas.