En encuentro buscarán impulsar desarrollo sostenible del Chaco

Esta semana tendrá lugar en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, la sexta edición del Encuentro Mundial del Gran Chaco, que reunirá a más de 300 representantes de diversos sectores de la sociedad chaqueña con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible en el Gran Chaco Americano.

El evento, organizado por la agrupación Redes Chaco, se celebrará entre el jueves y el sábado próximos.

Contará con la participación de representantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales, autoridades locales y regionales, sector privado, organismos de cooperación internacional y actores diplomáticos, según los organizadores.

Entre los temas a ser abordados figuran el acceso equitativo al agua y la energía, la producción sustentable, la conservación de la biodiversidad y la justicia ambiental, según informó Redes Chaco.