Pasajeros del transporte público una vez más quedaron varados en caminos del Alto Paraguay

El colectivo de la empresa San Juan, que cubre el trayecto desde Asunción hasta poblaciones de este departamento chaqueño y viceversa, partió a las 19:00 del viernes de la estación de buses con destino a Fuerte Olimpo. Se trató de uno de sus viajes normales, dentro del itinerario establecido.

El ómnibus estaba repleto de pasajeros, entre ellos varias mujeres y niños, y debía llegar a su destino final en la mañana del sábado, entre las 09:00 y las 10:00. En su trayecto alza y baja personas y cargas.

Lastimosamente, el viaje, una vez más, fue toda una odisea, atendiendo que en la tarde del viernes se produjo un pequeño aguacero que acumuló apenas 10 mm, pero suficientes para dejar en desastrosas condiciones el camino de tierra por donde debía circular el colectivo. Ante esta situación y considerando que el sábado hubo buen tiempo con sol radiante, tras unas horas se secó la vía, lo que permitió que el bus reanudara la travesía.

Cuando se creía que el camino ya era seguro, se prosiguió el viaje. Sin embargo, en los lugares donde se produjeron los aguaceros, se acumularon aguas debido a la falta de sistemas de desagüe y de levantes del terraplén, lo que tornó una pesadilla el avance del colectivo con sus pasajeros.

A cada momento, las personas, en especial los varones, se bajaban para empujar el ómnibus, hasta que finalmente una gran cantidad de pasajeros, gracias a la acción humanitaria del conductor de una camioneta, pudo llegar en horas de la tarde a la localidad de Toro Pampa. En este punto, fueron buscados por sus familiares en vehículos particulares.

En tanto, el ómnibus, con algunos pasajeros a bordo todavía, llegó a la misma comunidad casi a la medianoche del sábado. Pernoctaron en el lugar y, finalmente, continuar viaje hasta Fuerte Olimpo en la mañana del domingo, donde llegaron pasadas las 10:00, luego de casi 40 horas de travesía.

Las adjudicaciones del MOPC

A días de culminar el año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha firmado los contratos con las empresas adjudicadas el 25 de agosto para realizar los levantes del terraplén y la colocación de sistemas de desagüe en los caminos de Fuerte Olimpo.

Las empresas adjudicadas son Mawes, de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por G. 8.691.651.340. Pasaron más de tres meses y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha autorizado aún la firma de contratos, debido a que no se cuenta con los fondos para cubrir los G. 16.500 millones que representa esta adjudicación.

Por de pronto, un camión volquete de la Gobernación de Alto Paraguay, sumado a una retroexcavadora del MOPC, realiza trabajos de “parche”, cerrando los lugares donde se formaron pozos debido al paso de camiones de gran porte tras los aguaceros. La idea es evitar el tempranero aislamiento de las comunidades del departamento.

Sin embargo, los trabajos de parche no ayudarán a evitar la inundación de los caminos en caso de que se produzcan lluvias fuertes, atendiendo que existen lugares críticos donde se deben realizar los levantes y, sobre todo, los alcantarillados que permitan la circulación de las aguas de lluvia.