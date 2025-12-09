Alto Paraguay: al borde del aislamiento tras tardía reacción del MOPC

Las lluvias registradas este fin de semana no superaron los 20 mm, sin embargo, sirvieron para que una vez más los conductores pasen verdaderas pesadillas, al no poder transitar por los precarios caminos que hasta la fecha no fueron reparados por las empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas, debido a la tardía firma de contrato.

Sucede que no hace falta que llueva en abundancia para que los caminos queden desastrosos, ya que debido a la falta de trabajos de levantes de terraplén y, sobre todo, colocación de sistemas de desagües, cualquier pequeño aguacero basta para que las aguas queden en varios tramos.

Odisea de pasajeros

Entre los numerosos vehículos atascados al costado del camino se encontraba una unidad del transporte público de pasajeros que partió en la noche del viernes desde la estación de buses en la capital del país. Su destino final era Fuerte Olimpo, donde debía llegar el día sábado entre las 9 y 10 de la mañana.

El ómnibus, con una gran cantidad de pasajeros a bordo, como siempre entre ellos varios niños y personas adultas, quedó atascado en varias oportunidades, por lo que tuvo que ser ayudado por los propios pasajeros y hasta por conductores de otros vehículos, y logró avanzar y así completar en 22 horas los 140 kilómetros de camino de tierra que separan a esta capital departamental con un tramo de la ruta bioceánica.

Si contamos que el colectivo partió a las 19 horas del día viernes desde Asunción y recién pudo llegar a Fuerte Olimpo el domingo pasado a las 17 horas, entonces completó los 780 kilómetros en 46 largas horas, un viaje que en condiciones normales del camino se suele realizar entre 13 y 14 horas.

Reacción tardía

La tardía reacción de las autoridades del MOPC en la supuesta firma de contrato con las empresas adjudicadas puede ser considerada “una burla” para los pobladores del Alto Paraguay, así lo mencionó la ganadera Mirian Gómez, quien refirió que, de ser cierta la firma, solo lo hicieron para lavarse las manos ante el inminente aislamiento que se veía venir las continuas lluvias.

Todos los días se les rogaba a los responsables del MOPC para que se apuren en los trabajos de reparación, aprovechando la temporada seca, y jamás hicieron caso, por lo que una vez más estamos expuestos a quedar encerrados, lo que significará falta de trabajo para numerosas familias de la zona, sostuvo.

Con los pocos milímetros de lluvias registradas en la zona y que por lo general, la temporada lluviosa suele ser hasta el mes de abril, solo queda decir “gracias a nuestras autoridades por pensar en la población y los ganaderos que apuestan por el trabajo en el Alto Paraguay, cero inversión en caminos”, finalizó diciendo la productora.

Las autoridades del MOPC habían prometido que, apenas los caminos se despejen de las aguas, se iniciarían de forma rápida las reparaciones, esto luego del aislamiento de más de 100 días que afectó a todo el departamento y de manera especial a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Tras reiterados reclamos de los pobladores, el pasado 25 de agosto el MOPC daba a conocer a las dos empresas adjudicadas para estos trabajos; sin embargo, nunca se realizó la firma de contrato. La semana pasada, Wesli Wiebe, representante de una de estas empresas de vialidad, mencionaba que por fin se pudo realizar la ansiada firma, pero que las reparaciones recién comenzarían el próximo año, debido a la demora de trámites burocráticos.

Los moradores desconfían de la firma de contrato, ya que el MOPC no alza en su página web nada al respecto, y que esto se trataría solo de una especie de oxígeno para calmar los permanentes reclamos, atendiendo que de producirse grandes lluvias, de nuevo se dará el aislamiento, y las autoridades del MOPC buscarán justificar que no se puede iniciar las reparaciones por la gran cantidad de agua.

Las empresas adjudicadas para realizar estas reparaciones, sobre todo levantes de terraplén, colocación de sistemas de desagües y cuneteadas, son Mawes S.A. de Wesli Wiebe por G. 7.976.700.000 y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340.