Alto Paraguay: sobrevivir al drama, barro, aislamiento y a la desesperación

Desde este jueves, dos maquinarias de la Gobernación, una motoniveladora y un tractor con rastra, a las que se sumó otra motoniveladora perteneciente al distrito del MOPC del departamento, están realizando trabajos de perfilado desde la localidad de Toro Pampa en dirección a la unión con la ruta bioceánica, en un trazado de 75 kilómetros.

Todo el tramo se encuentra en pésimas condiciones, con pozos; sin embargo, existen tramos donde necesariamente se deberán realizar carga de tierras, ya que con solo perfilar lo único que se conseguirá es empeorar la situación, por lo que necesariamente deberán unirse a este grupo máquinas camiones volquetes y la retroexcavadora.

Apenas iniciaban las tareas en el día de ayer, donde se logró perfilar unos 5 kilómetros, la labor se tuvo que suspender debido al aguacero registrado en la zona. Por suerte, la lluvia solo afectó ese lugar, y desde hoy, nuevamente se retoman los trabajos, según informó el jefe de distrito, ingeniero Humberto Arguello.

Desesperación e inconsciencia

El aguacero que cayó ayer en la zona donde ya se realizó la perfilada dejó bien húmedo el camino, y a pesar de que se pedía conciencia a los conductores para respetar los trabajos realizados, esperando algunas horas para que se seque, en horas de la noche varios choferes con vehículos 4x4 atravesaron por el lugar, dejando nuevamente intransitable el tramo.

Se comprende que existe una prisa y desesperación por parte de las personas por circular por estos caminos, sobre todo atendiendo que se aproximan las fiestas de fin de año y varios comerciantes de las comunidades buscan hacer llegar sus mercaderías, en tanto que los ganaderos proceden a sacar sus animales para los centros frigoríficos.

El tránsito de vehículos en la zona es impresionante; sin embargo, se debe tratar de respetar las clausuras para evitar mayor deterioro del camino, sobre todo si se trata de nuevas reparaciones, aunque estas sean solo remiendos, ya que ayudan a evitar que se produzca el aislamiento, y es porque hasta ahora no existe dinero desde el Gobierno Central para costear las adjudicaciones de las empresas de vialidad.

Aislamiento

La zona de Karandayty, comunidad rural ubicada a unos 170 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, donde viven unas 40 familias aproximadamente, de nuevo se encuentra aislada por la falta de camino. Al sitio solo se puede llegar a bordo de tractores, mencionaron los moradores.

Doña Ciriaca Cabañas, antigua pobladora del lugar, lamentó la desidia de las autoridades, a quienes desde hace bastante tiempo les pedían que reparen los 30 kilómetros de senderos que les imposibilitan conectarse de manera segura con el principal camino. “En varias ocasiones le solicitamos a los responsables de la Gobernación, pero no nos hicieron caso”, refirió.

“Como en tantas otras ocasiones, nuevamente pasaremos las fiestas totalmente aisladas”, se lamentaba la mujer. Esta situación hace bastante difícil hacer llegar las provisiones para las familias de la zona, al tiempo de advertir que este aislamiento se da con las primeras y escasas lluvias, situación que podría empeorar en caso de que lleguen las grandes precipitaciones.

Sin dinero

A pesar de que el responsable de una de las empresas adjudicadas por el MOPC para reparar los caminos, en este caso Wesly Wiebe, mencionaba que ya se realizó la firma de contrato, hasta la fecha el Ministerio no informa nada al respecto en su página web.

Ante esto, la duda y desconfianza de los pobladores se acrecientan sobre que el Ministerio de Economía y Finanzas, que aún no logró conseguir los G. 16.500 millones para el pago de las dos empresas adjudicadas: Mawes S.A. por G. 7.976.700.000 y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340.

En este panorama, y si se consigue finalmente el monto de financiación de parte del Estado paraguayo, los trabajos de reparación recién comenzarían en la segunda quincena del 2026, atendiendo que, por lo general, la temporada de lluvias en el departamento suele comprender hasta el mes de abril.