Ante ausencia estatal sobresale solidaridad de conductores en precarios caminos del Alto Paraguay

Este fin de semana se produjeron lluvias que por suerte no sobrepasaron los 20 mm en el Alto Paraguay. Debido a la falta de reparación de los caminos, los conductores, entre ellos inclusive de una unidad del transporte público de pasajeros, volvieron a pasar odiseas para llegar a destino, ante un inminente nuevo aislamiento en caso de que se produzcan más precipitaciones, como lo anuncia la Dirección de Meteorología.

El tránsito de vehículos por el camino que parte desde la Ruta Bioceánica en dirección a poblaciones de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra es realmente impresionante; sucede que los ganaderos buscan sacar sus animales hacia los centros frigoríficos, en tanto los comerciantes tratan de hacer llegar mercaderías atendiendo las fiestas de fin de año, como una forma de prever en caso de que ya no se pueda transitar.

Las estaciones de servicios de las diferentes poblaciones también buscan tener reservas de combustibles, o sea, todos se preparan para evitar que este nuevo aislamiento, que se encuentra a la vuelta de la esquina, les sorprenda, como ocurrió recientemente cuando no se podía salir de la zona por más de 100 días.

En esta situación varios camiones quedaron atascados al costado del camino en el barro, inclusive una unidad del transporte público de pasajeros, notándose en este caso, como siempre, la solidaridad de los demás conductores de vehículos 4x4, quienes no dudaban en estirar a las enormes máquinas, para que se pueda continuar el viaje.

Este tipo de acciones siempre caracteriza a los automovilistas del Chaco, que no dudan en pasar la mano para este tipo de necesidades, a sabiendas de que estirar a los enormes camiones con mucha carga en su interior puede ser perjudicial para sus propios vehículos; aun así, el deseo de ayudar es mucho mayor.

Salvataje

Una de las zonas críticas, donde era imposible el paso de los vehículos, se ubica frente mismo a un puesto policial denominado zona 40, a escasos 20 kilómetros de Toro Pampa, siempre en el mismo camino que conduce hasta la Ruta Bioceánica. Tras reclamos de los conductores se logró solucionar ese inconveniente.

Para ello el MOPC del distrito envió al lugar las dos únicas maquinarias con las que cuenta para realizar el remiendo, que está continuando en la mañana de hoy en busca de dar una solución más efectiva, atendiendo que en la madrugada nuevamente un camión cisterna quedó atrapado en el barro. Por de pronto está ayudando el día soleado en la zona.

En tanto, las maquinarias de la Gobernación que debían ya concentrarse desde el lunes en este mismo camino, para realizar perfiladas y cuneteadas, hasta la fecha brillan por su ausencia, esto ante el reclamo de los pobladores.

Burla para los pobladores

“Seguimos siendo la burla del Gobierno Central, apenas cuatro meses al año tenemos caminos”, decía ofuscada Marly Rodríguez, pobladora de la localidad de María Auxiliadora del distrito de Fuerte Olimpo. La misma también desconfía sobre la supuesta firma de contrato entre el MOPC y las empresas adjudicadas para iniciar las reparaciones.

“Estamos totalmente olvidados por este Gobierno, una vez más Alto Paraguay condenado a la desidia y decadencia”, mencionaba la pobladora de una de las comunidades rurales de la zona, cuyos habitantes fueron tal vez los que más sufrieron durante el reciente aislamiento, y solo se podía llegar al lugar a bordo de helicóptero, tanto para el envío de alimentos como para el traslado de pacientes.

Ya lo mencionaba también la ganadera Mirian Gómez, que esta desidia estatal es toda “una burla más para los pobladores del departamento”, al proseguir diciendo de forma jocosa que daba “gracias a las autoridades por pensar en esta sufrida población, y en los ganaderos que apuestan trabajar en la zona”, “cero inversión en caminos”, indicó.

Por su parte, Derlis Da Silva, comerciante de la localidad de Bahía Negra, quien a su vez recientemente fue electo presidente de la comisión pro camino de todo tiempo, decía que es una verdadera pena lo que de nuevo sacude a toda esta región, donde viven personas trabajadoras y humildes.

“Necesitamos trabajar, y si no tenemos caminos esto es imposible”, apuntó y agregó “todo se paraliza al no poder transitar”. Resaltó que no pueden hacer llegar las mercaderías para los comercios y, si se logra, se paga sobrecosto de flete al alquilar embarcaciones. Luego de casi cuatro meses de espera, pareciera que por fin se logró concretar la firma de contrato entre el MOPC y las empresas adjudicadas para los trabajos de levante de terraplén y colocación de sistemas de desagües, es al menos lo que aseguró Wesly Wiebe, representante de una de estas empresas de vialidad.

Sin embargo, los pobladores del departamento dudan de esta versión, primero porque desde la página web del MOPC no se anuncia tal cosa, y segundo porque no se inician estas reparaciones, y se presume que todo se trata de una maniobra para calmar las protestas y reclamos de las personas, ya que si llegan las grandes lluvias las autoridades del Ministerio podrán justificar que no se puede aún trabajar.

El monto invertido por el Estado paraguayo para realizar estos trabajos supera los G. 16.500 millones, siendo las empresas Mawes, de Wesly Wiebe, por un monto de G. 7.976.700.000, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por G. 8.691.651.340, las adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.