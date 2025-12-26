Esperan que mejoren los caminos para el Año Nuevo, tras embarrada Navidad en Alto Paraguay

Las lluvias registradas en la zona desde el lunes 23 empeoraron los ya destrozados caminos, haciendo que las personas tengan que lidiar con el barro para llegar a sus comunidades de origen para disfrutar de la Navidad en compañía de sus seres queridos.

Lea más: Se complican viajes al Alto Paraguay tras las lluvias que dañaron los precarios caminos

Durante toda la semana previa a la Navidad se produjeron precipitaciones de escaso volumen y de forma dispersa, y solo los vehículos todo terreno podían circular por estos caminos, aunque en varias ocasiones inclusive las camionetas de doble tracción fueron a parar al costado del camino, en la cuneta, requiriendo la ayuda de conductores solidarios para salir del atasco.

Lo peor de todo lo padecieron los pasajeros del transporte público que partió desde Fuerte Olimpo con destino a la capital del país. El ómnibus de la empresa San Juan, en tres días de viaje, no pudo llegar hasta la ruta bioceánica, distante a 140 kilómetros, donde ya se cuenta con camino de todo tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los pasajeros pudieron ser rescatados por tractores de las estancias vecinas y así llegar hasta la ruta asfaltada, para finalmente tratar de reunirse con sus familiares, aunque por el escaso tiempo y la falta de medios de transporte, varios de ellos lastimosamente tuvieron que resignarse a pasar la Navidad en el camino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la mañana de este viernes, el tiempo se presenta soleado en la zona; pararon las lluvias, lo que está permitiendo el tránsito de vehículos, inclusive de camiones de gran porte, atendiendo a lo rápido que se seca el camino, precisamente cuando las precipitaciones son escasas.

Lea también: Pasajeros del transporte público varados en el Chaco

Se tiene una leve esperanza de que continúe el buen tiempo en estos días y así se pueda nuevamente asegurar la continuidad del servicio del transporte público, el medio más utilizado por las personas, sobre todo por aquellas que no cuentan con vehículos propios.

Sin embargo, Meteorología nuevamente está anunciando que las lluvias afectarían a esta región del Chaco al inicio de la próxima semana, precisamente a días de festejar el Año Nuevo, por lo que varias personas estarán aprovechando estos días para salir o llegar a la zona y evitar ser sorprendidas por la misma situación que se vivió durante la fiesta de Navidad.