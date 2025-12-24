Pasajeros del transporte público varados en el Chaco

La unidad del transporte público partió desde esta capital departamental el día lunes alrededor de las 11:00 horas; con los pequeños aguaceros que se registraron, apenas pudieron avanzar unos 40 kilómetros, quedando atascados en el barro al costado del camino. Algunos pasajeros lograron ser llevados por conductores solidarios hasta la localidad de Loma Plata.

Al día siguiente, el ómnibus pudo llegar casi al mediodía hasta la comunidad de Toro Pampa, distante a 65 kilómetros de Fuerte Olimpo. Desde dicho sitio, y a pesar de que de nuevo se registraron pequeñas precipitaciones, el colectivo, con gran cantidad de pasajeros a bordo, continuó viaje en dirección a la nueva ruta bioceánica, distante a 75 kilómetros.

El objetivo era alcanzar el camino asfaltado para así asegurar el viaje hasta su destino final, la capital del país. Desde la Gobernación les acompañó un tractor, por orden del propio jefe departamental Arturo Méndez, para asegurarse de que el colectivo con los pasajeros pueda llegar hasta la ruta bioceánica.

Ayer el ómnibus pudo completar unos 50 kilómetros, por lo que le faltaban aún unos 25 kilómetros para subir al camino de todo tiempo.

Lamentablemente, el colectivo fue a parar a la cuneta sin que pudiera salir del sitio, donde, en medio del barro y los mosquitos, nuevamente pernoctaron los pasajeros, quienes denunciaban el abandono que sufrieron por parte del tractorista enviado por la Gobernación.

En la mañana de este miércoles, al cumplirse tres días de odisea, el ómnibus fue sacado del lugar donde estaba atrapado, gracias a la ayuda de tractoristas de estancias vecinas del lugar.

Atendiendo a que resultaba imposible continuar el viaje hacia la ruta bioceánica, donde se registraron más lluvias, el conductor optó por dar la vuelta y refugiarse en un establecimiento ganadero.

Los pasajeros, en su totalidad, fueron alzados en un acoplado estirado por un tractor de una estancia y fueron llevados hasta la ruta bioceánica, donde deberán aguardar algún otro colectivo que se dirija hacia Asunción o Loma Plata, o simplemente pedir un lugar en los vehículos particulares que pasan por el lugar, todo esto para pasar la Nochebuena con sus familiares.

En este panorama de desesperación, una vez más se hace resaltar la solidaridad de los ganaderos y su personal, quienes, una vez más, con la ayuda de sus máquinas, están haciendo posible que una gran cantidad de pasajeros pueda por fin llegar a destino, tras más de tres días de penoso viaje.

Irresponsabilidad compartida

La situación de odiseas de que pasajeros del transporte público queden varados en el barro por días no es nada nuevo en esta zona chaqueña, y se da por varios motivos.

Lógicamente, la principal es la desidia del Gobierno central, que hasta la fecha no se decide a asfaltar estos caminos, a pesar de las falsas promesas realizadas por el presidente Santiago Peña.

Pero también es la irresponsabilidad de la empresa transportista, atendiendo a que se tiene por adelantado el pronóstico del clima, que anunciaba lluvias para la zona, y aun así, a sabiendas de que los caminos de tierra no son transitables en estas condiciones, se animan a realizar los viajes.

Como siempre, desde la empresa se pone de manifiesto el enorme deseo de las personas de querer viajar, sobre todo en esta época del año, para compartir las fiestas con sus familiares, pero aun así no se puede arriesgar de esta forma la propia vida de los pasajeros.

Se sabe que para una gran cantidad de personas de la zona, sobre todo aquellas que no cuentan con vehículos particulares, el transporte público es prácticamente el único medio de movilidad del cual disponen para realizar los viajes; sin embargo, antes que nada se debe resguardar y priorizar la propia seguridad de los pasajeros, a sabiendas de que también viajan niños y personas adultas.

A este combo de irresponsabilidad también se le suma la del tractorista enviado por orden del gobernador, y que, según la denuncia de los propios pasajeros, el mismo simplemente desapareció, de allí que el ómnibus amaneció anoche en la cuneta, sitio desde donde fue rescatado por personal de las estancias cercanas.