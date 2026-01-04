Chaco: un bebé nació en un vehículo particular mientras el Gobierno anunciaba entrega de ambulancias

En la noche del pasado viernes, la licenciada Gabi Coronel, de la Unidad de Salud Familiar de Toro Pampa, comunidad rural de Fuerte Olimpo, recibió una llamada de auxilio de una mujer que estaba a punto de parir. La misma se encontraba en un establecimiento ganadero a unos 40 km de esta localidad.

En el puesto de salud aún no llegó la ambulancia donada por el gobierno nacional, por lo que la profesional de blanco consiguió la ayuda de su pareja y ambos se trasladaron en su vehículo particular, rumbo al encuentro de la parturienta que solicitó la ayuda, a pesar de las pésimas condiciones en que se encuentra el camino, tras las últimas lluvias registradas en la zona.

En tanto, desde la estancia, a bordo de otro vehículo, partía también la mujer embarazada, acompañada de sus familiares.

El encuentro entre ambos vehículos se produjo casi a mitad de camino y, como ya no hubo tiempo para llegar hasta el puesto de salud, la enfermera ayudó al nacimiento de la criatura en la carrocería de la camioneta, mientras que los demás alumbraban con linternas la oscura noche, entre los molestos mosquitos y el barro.

Eran aproximadamente las 22:30 horas de aquel viernes, cuando la criatura, un hermoso niño, llegaba al mundo en dichas condiciones. Luego se reinició el operativo retorno hacia el puesto de salud de Toro Pampa, donde se realizó a la madre la expulsión completa de la placenta, se procedió al pesaje del recién nacido, un niño de 3.750 kg, de 51 cm, y se le aplicó la primera vacuna.

Posterior a esto llegaba al lugar la ambulancia del Hospital Regional de Fuerte Olimpo, localidad distante a 64 kilómetros de esta USF, por lo que se procedió a llevar tanto a la madre como al niño hasta la capital departamental, para una mejor inspección y cuidado en el nosocomio local, donde se encuentran en buenas condiciones y ya a punto de volver a su hogar.

En la comunidad de Toro Pampa existe una Unidad de Salud Familiar, y el horario de atención a las personas es de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Aun así, los profesionales de blanco del lugar atienden a los pacientes en los demás días y también acuden a los pedidos de auxilio, como en este caso.

Nuevas ambulancias

El pasado 30 de diciembre, el Gobierno Nacional entregaba un lote de ambulancias para las regiones sanitarias del país. Al Alto Paraguay le fueron donadas 2 de estos vehículos, con características específicas de ser todo terreno 4x4, atendiendo las condiciones precarias de los caminos de la zona.

Una de estas ambulancias precisamente debe ser para la comunidad de Toro Pampa, pero hasta el momento no fue entregada. La demora obedece a que se tuvo que realizar el cambio de ruedas, colocando las cubiertas pantaneras especiales para el tipo de camino que se tiene en el departamento, informó el Dr. Ariel Acuña, director de esta región sanitaria chaqueña.

Los vehículos deben llegar hoy a la zona, informó el galeno. Una de estas unidades será para el Hospital de Bahía Negra y la otra quedará en la USF de Toro Pampa. Otra de las realidades es que no se cuenta con choferes para estas ambulancias, al menos en estas localidades. Por de pronto, se reorganizará este tema con personales que trabajan en Fuerte Olimpo para la localidad de Toro Pampa; lo mismo se hará con los recursos humanos que se tengan en Bahía Negra.

Esto, hasta tanto se tenga los recursos desde el Ministerio de Salud para la contratación de nuevos personales, que sería para el mes de marzo, aseguró el galeno. Para mañana lunes se estaría realizando el acto de entrega de estos nuevos vehículos, a los lugares donde trabajarán para el traslado de pacientes.