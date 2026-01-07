Incendio arrasó con 600 hectáreas en el Bajo Chaco: “99 % que fue provocado”

El martes se registró un incendio en una zona de pastizales en el departamento de Presidente Hayes, a unos diez kilómetros de la rotonda cercana al puente Remanso, que conecta a esa zona del Chaco con el Área Metropolitana de Asunción.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, informó que el fuego fue controlado anoche, pero añadió que la vigilancia en la zona continúa para evitar que vuelva a generarse un incendio, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas para hoy en la zona, donde se espera una máxima de 37 grados centígrados.

El ministro González comentó que la zona en la que se produjo el incendio ayer es “de difícil acceso” y que el personal militar que fue desplegado para combatir el fuego en tierra tuvo que ser trasladado en dos helicópteros de la Fuerza Aérea.

El operativo contó también con participación de un tercer helicóptero equipado con el sistema “Bambi” de transporte de agua para combate a incendios forestales.

Incendio provocado

El fuego afectó a unas 600 hectáreas de pastizales antes de ser controlado.

El ministro de Defensa dijo que es “99 por ciento seguro” que el incendio fue provocado, teniendo en cuenta que “no estamos en época de sequía”.