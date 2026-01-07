Los Reyes Magos llegaron al Alto Paraguay

La mayor concentración de niños deseosos de obtener sus respectivos regalos se produjo en esta capital departamental, frente al local de la Municipalidad, por lo que tuvo que cerrarse la calle para que los pequeños reciban los obsequios de parte de los Reyes Magos, que estuvo a cargo del propio intendente Moisés Recalde y los funcionarios de la institución.

Durante la noche de ayer, la comitiva de benefactores se trasladó hasta la localidad de Toro Pampa, distante a 64 km de esta comunidad, para realizar la misma actividad. Esta vez, los niños del lugar se concentraron en el tinglado municipal, para recibir sus regalos en medio de sonrisas y pura alegría.

Finalmente, los Reyes Magos también llegaron a las demás comunidades del distrito, como ser San Carlos, María Auxiliadora y Puerto Guaraní. Lógicamente, en el camino fueron dejando los regalos en las poblaciones indígenas de los Ishir o Chamacocos de la zona.

Durante todo el día ayer, los niños de Fuerte Olimpo gozaron de una verdadera fiesta, en medio de la celebración que ellos mismos organizaron sin darse cuenta, a través de sus sonrisas y alegrías. En verdad, se pudo notar que los Reyes del Oriente llegaron a esta lejana comunidad chaqueña.

