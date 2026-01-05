Entre tradición y consumo: así se vive la llegada de los Reyes Magos

En Paraguay, no solo se mantiene la celebración de Reyes, sino que cada año impulsa un movimiento comercial importante, especialmente en jugueterías, mercados y shoppings. Desde inicios de enero se constata por algunos sitios y veredas, todo tipo de artículos.

Los centros comerciales y multitiendas tampoco quedan atrás. Según reportan, la tendencia apunta a regalos prácticos y accesibles y lanzan promociones para que ningún niño se quede sin celebrar.

A su vez, los locales de tecnología y electrónica presentan un horario especial para sus clientes. Tiendas como Nissei, Cellshop, Tupi hasta las 21: 00 horas y Bristol hasta las 20:00 hoy, lunes.

¿Qué tipos de juguetes quieren los niños y niñas?

El presidente de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, comentó que la mayor demanda se da, como cada año, en juguetes y productos infantiles, que conservan el valor simbólico y emocional propio de la celebración.

También se destacan electrónica, pequeños electrodomésticos, indumentaria, calzados y artículos para el hogar, elegidos por su utilidad como obsequio.

“Aún es temprano para hablar de cifras definitivas, pero desde el gremio proyectamos un nivel de ventas similar o levemente superior al del año pasado. La estabilidad de precios y el uso de promociones ayudan a sostener el consumo. Tradicionalmente, los Reyes Magos funcionan como cierre de la temporada de fin de año para muchos comercios”, precisó.

Algunos Shopping extienden sus horarios

En cuanto a los centros comerciales, algunos mantendrán un horario diferenciado para facilitar las compras de último momento. Este lunes, extienden una hora el cierre, hasta las 22:00, a excepción del Mariscal que abrirá sus puertas hasta las 21:00.

Andrés Kemper, director de San Lorenzo Shopping, comentó que están con mucho optimismo, debido a que los Reyes Magos es una fecha que históricamente “explota” en la víspera, por lo que esperan un pico importante de visitas, no solo como las que se tuvo este domingo, sino también hoy lunes.

Productos y actividades infantiles

Para potenciar las distintas actividades, desde ese shopping activan la “Feria de Pasillos Express”, ideal para encontrar regalos rápidos.

Además, dijo que este lunes y martes recibirán a los Reyes Magos ofreciendo actividades para los chicos (algodón de azúcar, pororó, golosinas), buscando que la visita sea un paseo familiar y no solo un trámite de compra.

Ese mismo tipo de experiencia ofrece el Shopping Multiplaza con su “Feria de Pasillos” este 5 de enero, con descuentos en las tiendas favoritas.

Asimismo, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al Villamorra este 5 y 6 de enero de 17:00 a 19:30.

Por su parte, el Shopping Mariano invita a los más pequeños de la casa y a la familia a compartir un día lleno de alegría este lunes de 13:00 a 18:00 horas.

Mientras en el Mariscal las actividades por ese día se celebraron el domingo. En Pinedo Shopping la feria de Reyes se extiende hasta el 11 de enero, pero este lunes alistan un festejo para los chicos desde las 18:00.

Consultan precios

Como ya es costumbre cada año el Mercado N º 4 se convierte en una gran vidriera para los compradores, desde tempranas horas del domingo los permisionarios reciben consultas sobre el costo de juguetes como bicicletas, piletas, peluches, muñecas, pelotas etc.

En un recorrido por este medio, se constató el intenso operativo impulsado por la avenida Eusebio Ayala, que en la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero, día de los Reyes Magos, se convierte en peatonal para los compradores.

Además los comerciantes del sitio están expectantes, pues esa festividad cada año implica un gran dinamismo en ventas.

Intenso movimiento

Asimismo, durante una visita por el mercado de San Lorenzo, se notó el intenso movimiento donde ofrecen todo tipo de juguetes para los niños, niñas y adolescentes.

Uno de los lugares que ya empezó hace días con las ofertas es el Cotillón Santa Bárbara, un histórico lugar que hace casi 45 años recibe las cartas de los niños para los Reyes Magos, para poder dar a los más pequeños de la casa lo que más quieren.

Una de las nuevas tendencias es la de los juguetes de K-pop, según comentaron a ABC. Ese es el estilo musical coreano que genera toda una cultura alrededor y que trascendió en el mundo. También hay muchos artículos de Sonic y otros personajes que los chicos ven en TikTok.

Preparativos en Luque

Otra ciudad que se prepara para recibir a los compradores es Luque, donde el operativo arrancó el fin de semana y los vendedores de la zona ofrecerán todo tipo de juguetes.

Caaguazú y la madera

Igualmente, desde Caaguazú, artesanos y vendedores de juguetes de madera se encuentran en el área de servicio del kilómetro 175 de la ruta PY02, que cruza por esta ciudad, donde exhiben una amplia variedad de coloridos juguetes y muebles artesanales con miras a la llegada de los Reyes Magos.

Los muebleros y artesanos permanecen en el sitio desde las 07:00 hasta altas horas de la noche, y anunciaron que atenderán de lunes a lunes durante estos días.

En el lugar se ofrecen camioncitos, autitos, cocinitas, mueblecitos de belleza, casitas de muñecas y otros juguetes de madera, elaborados y pintados a mano por carpinteros locales, con precios que van desde G. 20.000 para niños y desde G. 50.000 para niñas. Los productos se destacan por sus colores llamativos y la calidad del trabajo artesanal.

Los vendedores tienen grandes expectativas de generar alguna ganancia para sus familias.