Sin incentivos, no hay médicos: la crisis de especialistas en Alto Paraguay

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar, colorado cartista, aprovechando la reunión mantenida con la ministra María Teresa Barán, pidió a la secretaria de Estado buscar la manera de conseguir incentivos económicos para lograr la contratación de médicos especialistas para el Alto Paraguay.

Agradeció la iniciativa del Gobierno Nacional de dotar de ambulancias a los hospitales de la región, así como también el hecho de conseguir la venida de un grupo de profesionales de diferentes especialidades, quienes por el término de una semana realizaron varias cirugías programadas en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo y consultas de diferentes estudios clínicos.

Realidad

Sin embargo, con este tipo de ayuda no se atacan los problemas de fondo, dijo el edil, pues lo que se necesita con urgencia en la zona es el concurso de médicos especialistas, al menos de las áreas de mayor necesidad. “No puede ser que no se consigan profesionales que deseen trabajar por estos lugares. ¿cómo es entonces que antiguamente se tenía el concurso de especialistas, al menos en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo?”, se preguntaba el concejal.

El personal de blanco de este nosocomio realiza proezas para estabilizar a los pacientes y luego evacuarlos a hospitales de otras regiones del país, lo que representa todo un riesgo, debido a lo lejano que se encuentran estas comunidades chaqueñas, atendiendo que desde hace un año el hospital no cuenta con anestesista, por lo que no se realizan cirugías.

Se necesita crear un plan donde se incluyan incentivos económicos para los profesionales de las diferentes especialidades que opten por venir a trabajar en esta región chaqueña, o de lo contrario, buscar convenios con las Fuerzas Armadas, para lograr la venida de personal médico militar especialista.

“Algo se debe hacer ministra, para dar una solución más efectiva a esta triste realidad de salud que se vive en el Alto Paraguay”, decía el concejal, al tiempo de reiterar nuevamente el agradecimiento y gesto altruista que tiene la secretaria de Estado de estar visitando permanentemente estos lejanos lugares.

Nuevo Hospital

Para finales de mes está prevista la culminación de los trabajos de la enorme infraestructura del nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo, que demandó cuatro años de construcción, con una inversión de G. 15.500 millones. Al menos por ahora, y si no se procede a equiparla y contratar a los médicos especialistas, esto será nada más que un enorme cascarón y no dará solución a la crisis sanitaria.

El gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, alardeaba ayer del logro obtenido con el presidente Santiago Peña sobre la construcción del camino asfaltado para llegar hasta el nuevo hospital, ubicado a unos 1.000 metros aproximadamente del casco urbano.

El trabajo será financiado por la Itaipú Binacional, por lo que técnicos de dicha institución llegaron a la zona para realizar un relevamiento de datos, en busca de elaborar el diseño de lo que será una moderna avenida, para asegurar el camino de acceso al nuevo nosocomio.

Contar con este camino que asegure poder llegar al hospital, al menos desde el casco urbano, es realmente importante, aunque el resto de las comunidades rurales del distrito dependerán siempre de la fuerza de las ambulancias todo terreno a la hora de transportar pacientes, atendiendo que solo cuentan con caminos de tierra.

Hasta ahora no se habla de un proyecto concreto de cómo o quiénes se encargarán de equipar el nuevo hospital, más que la promesa del presidente Santiago Peña de que esto estará a cargo de la Itaipú Binacional, al menos así lo manifestó en varias ocasiones el jefe departamental.

Tampoco se da el llamado desde el MSPBS a los profesionales de blanco, de forma especial a los médicos especialistas que deseen trabajar en este lugar, que lógicamente, sin el incentivo económico, esto será posible, por lo que existe mucha incertidumbre sobre el funcionamiento real que tendrá el nuevo hospital a la hora de solucionar los problemas de salud de los pobladores.