Incautan carne vacuna en Fuerte Olimpo y detienen a sospechoso con antecedentes por abigeato

La detención de la persona y la incautación de la carne vacuna se produjo en la tarde de este jueves en la zona de Toro Pampa, y estuvo a cargo del personal de la comisaría de dicha comunidad, distante a unos 60 kilómetros de Fuerte Olimpo, adonde pretendía llegar el aprehendido.

El parte elaborado por los uniformados da cuenta de que alrededor de las 14:00 de este jueves, durante la realización de un control preventivo de personas y vehículos, se procedió a la verificación de una camioneta Toyota de color negro, al mando de Gustavo Alfredo González (55), y en la carrocería del vehículo se encontró carne de animales vacunos.

Lea más: Tras allanamiento logran detener a cabecilla de supuesto hecho de abigeato en Fuerte Olimpo

La persona no pudo justificar la legalidad de la carga, pues no contaba con ningún tipo de documentación sobre el origen de la carne, por lo que se procedió a la aprehensión del mismo y a la incautación de las evidencias, comunicando del hecho al fiscal Luis Amado Coronel, quien dispuso su inmediata detención, así como también la de todas las evidencias incautadas, y su remisión a la comisaría de Fuerte Olimpo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Evidencias incautadas

Según el parte policial, entre las evidencias incautadas se pudo encontrar 564 kilos de carne vacuna, una camioneta Toyota Hilux color negro, con Nº de chapa BJE 652, registrada a nombre de Luis Fernando Aveiro. Además, se incautó un aparato celular y una billetera de cuero con documentos varios, pero sin efectivo alguno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido, Gustavo Alfredo González (55), domiciliado en el barrio Don Bosco de Fuerte Olimpo, posee antecedentes por hechos de abigeato de los años 2020 y 2024, y según el relato policial, esta persona cuenta además con medida cautelar, o sea, prisión domiciliaria.

Contradicción

Para el fiscal de la causa, el hecho no se trataría inicialmente de un caso de abigeato y solo sería un hecho de “reducción”, pues el detenido alega que la carne vacuna incautada de su camioneta la adquirió de una persona en la zona de María Auxiliadora, quien sería una ganadera, para lo cual presentó dos cueros de animales con las marcas respectivas de la supuesta propietaria.

En el transcurso del día estaremos llamando a esta ganadera para verificar si en verdad el detenido compró los animales de su propiedad, y sobre todo si la misma posee animales registrados a su nombre en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa). De ser cierta esta afirmación, entonces solo se trataría de un hecho de reducción y no de abigeato, dijo el representante del Ministerio Público.

Lea también: Imputan a ocho supuestos abigeos en Fuerte Olimpo

“No podemos aún hablar de abigeato, pues no existe ninguna denuncia al respecto de robos de animales en dicha zona”, dijo el fiscal. Además, mencionó que el detenido, si bien cuenta con antecedentes por hechos de abigeato, no tenía arresto domiciliario, pues el Juzgado de Sentencia de Fuerte Olimpo le había beneficiado con una medida ambulatoria.

Duda

Mientras la Policía habla de un supuesto hecho de abigeato, el Ministerio Público solo se trataría de un hecho de reducción.

Lo raro, y que pone en duda la teoría del Ministerio Público, hace referencia a que al momento de ser detenido este ciudadano no contaba con documentación y, sobre todo, con los cueros de los animales faenados. Sin embargo, extrañamente, en sede de la Fiscalía aparecen dos cueros que serían de los animales sacrificados.