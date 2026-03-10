Ayoreos cierran ruta bioceánica en el Chaco por falta de asistencia alimentaria

La manifestación de estos pobladores, provenientes de las comunidades Chaidi y Arocojadi, ambas de la etnia ayorea del distrito de Puerto Casado, es para reclamar la asistencia de kits de alimentos a la Secretaría de Emergencia Nacional, atendiendo la crisis económica que se vive en la zona.

Lea más: Líder ayoreo revela la pista que le permitió hallar a Wenceslao Benoit.

Los manifestantes piden además que el gobernador del Alto Paraguay, Arturo Méndez, colorado cartista, cumpla su promesa de reparar los caminos de acceso a ambas comunidades, tal como se había comprometido cuando visitó la zona.

Al respecto, el profesor Demetrio Picanerai mencionó que el jefe departamental regaló dos tubos para el sistema de desagüe, pero que estos nunca fueron colocados.

“Tenemos un promedio de casi 30 kilómetros de camino de tierra que nos separa de la ruta bioceánica, y cuando se produce la temporada de lluvias varios tramos quedan totalmente inundados, por lo que se necesita cargar con tierra los lugares críticos y colocar tubos de desagüe”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son un total de casi 100 familias de ambas poblaciones que solicitan a la SEN kits de alimentos de 45 kilos cada uno para la entrega a las personas. Alegan encontrarse abandonados y en situación de emergencia debido a la falta de trabajos.

El cierre comenzó a las 8:00 de la mañana, frente mismo a la comisaría de Centinela, límite entre los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, lo que produjo que varios vehículos queden retenidos en la barrera, que fue liberada por unas pocas horas pasada las 11:30 horas, para luego continuar con la manifestación.

El docente reclamó además a las autoridades de la Gobernación que puedan culminar la obra del comedor escolar que se está construyendo en la comunidad. Dijo que actualmente los escolares están almorzando bajo los árboles a consecuencia de esta situación.

SEN

En forma de destrabar el conflicto y levantar la medida de fuerza, llegaron al lugar funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, quienes propusieron a los líderes la realización de un censo en ambas comunidades casa por casa, propuesta que no fue aceptada por los indígenas.

Lea también: Ayoreos de Carmelo Peralta recibieron embarcaciones y motocarros.

Los pobladores están de acuerdo con el censo, pero piden que desde la SEN ya se envíen los kits de alimentos y que sean entregados de acuerdo con el resultado poblacional, ya que lo que temen es que mientras se realice el conteo de familias, la ayuda alimentaria podría demorar varios días más, en tanto que la situación es crítica dentro de estas poblaciones, aseguran.

Por de pronto, el cierre continuará hasta que reciban los kits de víveres, alegan los indígenas. Una gran cantidad de uniformados policiales resguarda la manifestación a fin de evitar posibles altercados, atendiendo la impaciencia de varios automovilistas que necesitan continuar sus viajes.