Con casi el 50% del ato ganadero inmunizado, prosigue vacunación en Alto Paraguay

Prosigue sin complicaciones la vacunación para animales bovinos y bubalinos contra la fiebre aftosa en este departamento chaqueño. La disposición sanitaria es para la hacienda en general y corresponde al primer período del presente año. Por de pronto, las escasas precipitaciones y las buenas condiciones de los caminos aseguran que los fiscalizadores lleguen a las diferentes estancias de la zona.

Lea más: En Alto Paraguay buscan inmunizar a más de un millón de vacunos contra la fiebre aftosa.

Según registros del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, hasta el pasado 6 de marzo, en el Alto Paraguay ya se logró vacunar al 40,99% de los animales vacunos y registrar al 50,61% de los propietarios o dueños de establecimientos ganaderos.

En las oficinas de la Región Sanitaria N.º 12 Alto Paraguay se tiene registrado un promedio de 1.200.000 cabezas de ganado vacuno y unos 1.500 productores. Sin embargo, varios estancieros que poseen sus establecimientos ganaderos en este departamento figuran en la zona de Boquerón, debido a las condiciones geográficas.

Desde la Regional Alto Chaco, donde sí figuran todos los productores del Alto Paraguay, se tiene un registro que supera las 1.800.000 cabezas de ganado vacuno, de las cuales más del 30% de la carne producida en la zona se destina a la exportación. De allí la enorme importancia de contar con caminos de todo tiempo que puedan asegurar la llegada de los camiones transportadores de ganado hacia los centros frigoríficos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caravanas

La novedad en esta vacunación, aunque esto ya se dio el año pasado, es la colocación de caravanas a los animales menores. Esto es para asegurar el Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP). Más de 200.000 terneros registrados en esta Región Sanitaria deberán llevar este sistema identificatorio.

Lea también: Alto precio del ganado en pie encarece la carne en Fuerte Olimpo.

Según los productores, esta actividad es la que retrasa las vacunaciones, atendiendo a que son dos caravanas las que se les colocan a cada ternero, por lo que se requiere la presencia de varios peones de la misma estancia o, en su defecto, contratar más personal.

Este primer período de vacunación de hacienda general abarca desde el 16 de febrero hasta el 20 de marzo, con registro final previsto para el 27 de marzo. De no producirse lluvias de grandes proporciones que puedan estropear los precarios caminos, el departamento registrará el mayor porcentaje de animales inmunizados contra la fiebre aftosa y la brucelosis.