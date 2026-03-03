Alto precio del ganado en pie encarece la carne en Fuerte Olimpo

En esta comunidad existen más de 10 carnicerías que se dedican a la venta de carne vacuna. Sin embargo, hace algunos meses, estos locales solo presentan sus freezers vacíos, debido a que se torna difícil conseguir algún animal para su faenamiento.

La razón principal es el alto precio que se oferta por el ganado en pie, siendo los perjudicados de manera directa los consumidores, sin que exista algún programa de parte de las autoridades comunales que pueda asegurar la venta a las personas de la comunidad, pues se alega el sistema de mercado libre.

A la pesca

Las personas de manera constante están a la pesca de que alguna de las carnicerías cuente con carne para la venta, sin que les importe el alto precio que tengan que pagar. La escasez hace que se encarezcan los precios, en una zona netamente ganadera.

A principios de 2025 la carnaza de primera se ofertaba a G. 25.000 por cada kilo y, en menos de un año, el precio prácticamente se duplicó, pues actualmente se ubica entre G. 40.000 y G. 45.000, afectando directamente el bolsillo de las familias de la población, en una zona donde se carece de fuentes de trabajo.

Apenas un carnicero logra bajar alguna res de animal para la venta, las personas acuden en masa al local y hasta prácticamente se pelean por conseguir algo de carne. Los cortes terminan en cuestión de minutos y esta situación se da a diario, sin que exista una solución a corto plazo que pueda asegurar la venta normal de carne a los consumidores.

Es bastante difícil tratar de entender este fenómeno que se da en una zona netamente ganadera. El Alto Paraguay cuenta con casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno y solo en el distrito de Fuerte Olimpo el hato ganadero supera los 400.000 bovinos. Más del 30% de la carne producida en esta parte del Chaco es exportada, y esta sería la principal causa del encarecimiento del ganado.

Alto precio

Sergio Cuéllar, ganadero de la zona, dijo que la falta de carne vacuna en las carnicerías obedece al alto precio que se oferta por el ganado vacuno en pie, que es llevado hasta los centros frigoríficos del país, produciendo el desabastecimiento en el mercado local.

A modo de ejemplo, mencionó que una vaca gorda de buen kilaje es vendida por G. 6.000.000, mientras que los carniceros ofertan a G. 22.000 por kilo y su precio final en la carnicería apenas superaría los G. 5.000.000, razón principal de por qué está sucediendo la carencia de carne dentro de la población.

La única forma en que se pueda asegurar el stock de carne, lamentablemente, es aumentando los precios de los cortes, tal como ya está sucediendo actualmente, siendo de esta forma los perjudicados de manera directa los consumidores. Por de pronto, no existe otra solución a corto plazo, mencionó.

Silencio de las autoridades

Los pobladores piden la presencia de sus autoridades para ofrecer una solución. La alternativa pasaría con regular el precio de la carne vacuna y, por sobre todo, que se asegure el faenamiento diario para evitar el desabastecimiento, tal como está sucediendo actualmente. Alegan sentirse huérfanos.

En este sentido, nos comunicamos vía mensaje por WhatsApp con el intendente Moisés Recalde, a quien le trasladamos la consulta del porqué la carencia de carne vacuna y, por sobre todo, qué solución se puede dar para que no falte este tipo de alimento en los hogares de las familias de la comunidad.

El jefe comunal al principio nos respondió con un mensaje de audio que no entendía bien la consulta, por lo que le volvimos a enviar, de la misma forma, las dos preguntas primordiales: por qué falta carne en las carnicerías de la comunidad y qué se puede hacer para dar una solución al respecto.

Desde entonces el intendente se llamó a silencio y ya no nos respondió. No sabemos si continuaba sin entender nuestra consulta o en su defecto, ya se encuentra trabajando en algún plan que pueda dar solución a la población. Lo cierto es que continuamos aguardando su respuesta.