Tras odisea, llegan ambulancias, pero no hay fondos para contratar choferes

Las dos ambulancias entregadas el 30 de diciembre por el Gobierno Central a la Región Sanitaria del Alto Paraguay llegaron ayer a esta ciudad y fueron asignadas a la comunidad de Toro Pampa de Fuerte Olimpo y a la ciudad de Bahía Negra. La demora en el envío obedeció a que fueron reacondicionadas las ruedas con la colocación de las denominadas pantaneras, que son necesarias para sortear los caminos en desastrosas condiciones de la zona.

Los vehículos llegaron con “milagrosa” rapidez luego del nuevo caso que evidenció la precariedad del servicio de salud pública en el departamento. Se trata del alumbramiento en la carrocería de una camioneta ocurrido en la noche del viernes 2 de enero.

La Región Sanitaria del departamento de Alto Paraguay dispuso la reasignación de tareas de funcionarios del Hospital Regional de Fuerte Olimpo y del Hospital Distrital de Bahía Negra, atendiendo que no se cuenta con choferes para ambas unidades. Se encargarán de la conducción de las ambulancias hasta que el Ministerio de Salud cuente con recursos para la contratación de personal para cumplir tal trabajo, que será en marzo, según el director de la dependencia sanitaria, doctor Ariel Acuña.

Peripecias

Yéssica Isasi (24) y su pareja Rodrigo O’Higgins trabajan en un establecimiento ganadero distante unos 100 kilómetros del centro urbano de Fuerte Olimpo. En la noche del viernes, la mujer comenzó a tener contracciones, por lo que requirieron la ayuda de la enfermera Gabi Coronel, asignada a la Unidad de Salud Familiar (USF) de Toro Pampa, la población más cercana a la estancia.

A pesar de que el puesto sanitario no cuenta con servicio de urgencia, Coronel no dudó en acudir al auxilio de la joven mujer embarazada. En compañía de su pareja, abordó su vehículo particular, atendiendo a que entonces aún no había llegado a la comunidad la ambulancia entregada siete días antes por el Gobierno Central.

Simultáneamente, la mujer en trabajo de parto y su pareja también partieron desde la estancia en otra camioneta rumbo a la USF. Ambos vehículos se encontraron casi a mitad del camino y ya no hubo tiempo de llegar a la USF, por lo que la paciente fue alzada a la carrocería de una de las camionetas y, en cuestión de segundos, llegó al mundo Rodrigo Gael, en medio de la oscuridad, el barro y los molestos mosquitos.

Luego del alumbramiento prosiguió viaje hacia la USF de Toro Pampa, donde se completó el procedimiento a la parturienta y al saludable varón, que pesó 3 kilos 750 gramos y midió 51 cm. En la dependencia el bebé ya recibió la primera vacuna.

Luego de toda la odisea llegó una ambulancia del Hospital Regional de Fuerte Olimpo, distante 64 km del lugar. Madre e hijo fueron llevados al centro asistencial de referencia para que pudieran recibir mejor atención y en la mañana de este lunes fueron dados de alta.

Abordaron un bus para viajar a Toro Pampa, donde fueron recogidos en una camioneta para llevarlos a la estancia donde trabajan la mujer y su pareja y con ello terminaron las peripecias.