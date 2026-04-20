Aislamiento en Alto Paraguay obedece a falta de gestión de autoridades, afirman pobladores y productores

Los productores y pobladores manifiestan su repudio generalizado ante esta nueva situación de aislamiento por falta de caminos, que se repite de forma reiterativa y humillante cada vez que se registran las primeras lluvias, sin que existan soluciones reales.

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Alegan que las consecuencias son directas y crueles, ya que además de ocasionar el encierro forzado de los pobladores en sus comunidades, provoca pérdida de productividad pecuaria, encarecimiento del transporte, así como dificultades sanitarias, educativas y comerciales. “En pleno siglo XXI seguimos quedando literalmente bajo el barro”, expresa el comunicado.

Esta crisis que sufrimos no se trata de un hecho aislado de emergencia climática, como lo pretenden hacer creer los gobernantes; se trata de una emergencia de gestión por parte de las autoridades. Con cada lluvia que se produce, vuelve a quedar al descubierto la misma realidad: caminos destruidos por la falta de trabajos adecuados de reparación y la inexistencia de una planificación real para una de las zonas de mayor productividad ganadera del país.

Licitaciones

El comunicado también hace referencia a lo indignante que resulta el anuncio de licitaciones, contratos y montos millonarios destinados a mejorar la estructura vial del departamento. Sin embargo, apenas llueve, el aislamiento vuelve a repetirse. “Entonces nos preguntamos: -dicen los pobladores y productores- ¿dónde están las obras, los recursos asignados o quiénes controlan la calidad y la ejecución de estos trabajos?“.

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Lo más preocupante es el silencio de las autoridades de la zona y de las instituciones, ya que nadie brinda una explicación a estas interrogantes, lo que genera sospechas sobre posibles licitaciones amañadas para favorecer a empresas amigas. Por ello, solicitan una auditoría pública sobre el uso de los recursos y las obras que debieron haberse ejecutado.

Marlys Rodríguez, una de las principales impulsoras del comunicado, señaló además que los constantes aislamientos no solo afectan al ámbito económico, sino también la dignidad de las personas que habitan y trabajan en esta parte de la región chaqueña.

Campaña proselitista

Mientras la población vuelve a soportar un nuevo aislamiento, las principales autoridades del departamento, como el gobernador Arturo Méndez y el diputado nacional José Domingo Adorno, ambos del sector cartista, concentran sus esfuerzos en trabajos proselitistas para consolidar las candidaturas de sus respectivas parejas sentimentales a los cargos de intendente en los distritos de Fuerte Olimpo y Puerto Casado.

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Al respecto, Genaro Ramírez, poblador de la zona, cuestionó esta situación señalando que a estos gobernantes no les interesa la suerte ni el bienestar del pueblo, sino únicamente mantenerse en el poder a cualquier precio. Esta crítica hacia las autoridades departamentales y nacionales se repite de manera generalizada entre las personas afectadas directamente por la falta de caminos.

Como si se tratara de un gran proyecto estratégico en favor de la ciudadanía, ambos políticos tanto el gobernador como el diputado ya solicitaron asistencia alimentaria para las familias del departamento a la Secretaría de Emergencia Nacional, cada uno buscando réditos políticos. Pobladores esperan que, cuando llegue la ayuda, no se registren conflictos durante la distribución, tal como ocurrió recientemente en una comunidad indígena de la localidad de Puerto Casado.