Bajo Chaco en situación crítica por inundaciones: “Llovió mucho en poco tiempo”

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, dijo hoy en entrevista con ABC Cardinal que la situación en el departamento de Presidente Hayes es crítica debido a la cantidad de agua caída en un corto periodo de tiempo. Explicó que las características del suelo en la zona son favorables para que ocurran inundaciones.

“El problema de nuestro suelo chaqueño es ese: no es muy absorbente, por decir de alguna manera, y de esos 600 milímetros que estamos hablando, 100 o 120 llueven en un lapso de entre 24 y 30 horas”, señaló.

Sin embargo, la situación también afecta a otras regiones más altas del Chaco, entre ellas Alto Paraguay y el sureste de Boquerón, ya que forma parte de la cuenca media del río Pilcomayo, según explicó el director de Meteorología.

“Hay mucha lluvia en el Bajo Chaco, hay mucha lluvia acumulada ya también en Alto Paraguay y es una condición crítica que se está dando en estos últimos dos eventos al menos”, señaló.

Lea más: El Niño traerá un invierno cálido y lluvias por encima de lo normal, advierte Meteorología

De la sequía a la inundación

El intendente de General Bruguez, Omar Cabanellas, confirmó que varias comunidades quedaron aisladas a causa de las inundaciones, entre ellas Espartillito, Fortín Delgado y Cadete Pando, adonde se llega únicamente con tractores, según dijo. En ese sentido, informó que en el transcurso del lunes tienen previsto asistir con alimentos y atención médica a tres localidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También existen lugares a los que ya no se accede por tierra, como la comunidad indígena San José, adonde -si las condiciones lo permiten- estarán llegando con helicópteros para hacer entrega de los kits de alimentos.

“La comunidad San José está al noroeste de la Ruta Ñ, a 10 kilómetros de la ruta. Está previsto hacer un puente aéreo desde General Bruguez a la comunidad a través de helicóptero que, como ahora ya está bien el tiempo, hoy va a venir el equipo aéreo”, dijo.

Lea más: Lluvias y desborde del Pilcomayo provocan inundaciones en zona de Gral. Bruguez en bajo Chaco

El jefe comunal señaló que después de varios años están siendo azotados nuevamente por los efectos de la crecida. “Después de siete años estamos teniendo nuevamente este tipo de eventos y, como los chaqueños somos estoicos, ahora nos toca vivir una creciente después de la sequía”, expresó.