Internas municipales: llegan útiles electorales al Alto Paraguay, donde la oposición no tiene peso

Atendiendo la precariedad de los caminos en el Alto Paraguay, una vez más los representantes de la Justicia Electoral se valen del uso de una embarcación para hacer llegar los útiles electorales que serán utilizados en las internas municipales de este domingo en estas lejanas poblaciones.

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El barco con los útiles, las máquinas y personal de la Justicia Electoral partió a inicios de semana desde Concepción para remontar aguas arriba y ya pasó por algunas poblaciones ribereñas de los departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay.

En relación al Alto Paraguay, en la mañana del miércoles, la embarcación atracó en Puerto Casado y luego en Puerto Sastre, para dejar parte de la carga. Prosiguiendo el viaje, llegó hasta Carmelo Peralta ya en horas de la noche, y para el mediodía de este jueves debe estar llegando a las comunidades de Puerto Guaraní y Fuerte Olimpo, para finalmente buscar llegar a su destino final, la lejana Bahía Negra, en la mañana del viernes.

Internas coloradas

En el Alto Paraguay desde hace décadas predomina el coloradismo. Esto se demuestra en que tanto la gobernación como los cuatro distritos existentes en el departamento están siendo administrados por gobiernos de la ANR, lo que evidencia un ausentismo total de gobiernos de la oposición.

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Están habilitados para sufragar este domingo más de 14.000 electores en las internas coloradas, mientras que la oposición, representada por el PLRA y el UNACE, no sobrepasan los 2.000 electores. Últimamente se pudo observar una migración de afiliados del Partido Liberal para afiliarse a filas del Partido Colorado.

Este domingo medirán fuerzas los que se hacen llamar líderes por sus seguidores. Por un lado, el polémico diputado nacional José Domingo Adorno, quien se refugió en filas de Honor Colorado, y por el otro sector el gobernador Arturo Méndez (HC). Ambos políticos postulan a sus parejas para el cargo de la intendencia, una para Puerto Casado y la otra para Fuerte Olimpo.

En todos los demás distritos ambos dirigentes respaldan a sus respectivos candidatos, y la disputa entre los mismos se da de forma bastante agresiva en cada comunidad del departamento, lo que genera una vez más una tremenda división social entre los propios pobladores.

Oposición sin rumbo

Desde hace décadas el departamento está siendo administrado por gobernadores e intendentes del sector colorado, poniendo en evidencia una oposición ausente y sin rumbo en el Alto Paraguay. Solo en el distrito de Bahía Negra el PLRA administró la municipalidad en dos periodos, y en Carmelo Peralta por un breve lapso de dos años, cuando se creó el distrito.

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Desde entonces, y en todo este largo periodo democrático de más de 36 años, los gobiernos colorados predominan en el Alto Paraguay, presentándose lastimosamente como única opción para los electores, tal vez por eso los numerosos casos de corrupción cometidos tanto por intendentes como gobernadores, sin peso de control por parte de la oposición.