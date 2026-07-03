Embajador de España visita el Fuerte de Borbón y le piden apoyo para su restauración

El embajador de España, Javier Parrondo, llegó hasta esta lejana población chaqueña en la mañana del jueves, acompañado del senador e historiador Eduardo Nakayama, y participó de un encuentro de bienvenida en el mismo Fuerte de Borbón, a cargo de autoridades locales y departamentales. El diplomático pudo evidenciar el lamentable estado de la histórica fortaleza.

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Tanto el gobernador del Alto Paraguay, Arturo Méndez (HC), como el mismo intendente local, Moisés Recalde (HC), coincidieron en sus discursos en destacar lo que representa para el país y para España el histórico Fuerte de Borbón, construido en la cima de uno de los cerros menores de esta comunidad chaqueña.

Ambas autoridades solicitaron al diplomático que, a través del gobierno de España, se pueda encarar la restauración de la fortaleza, cuyas enormes piedras se desprenden con el paso del tiempo, a tal punto que peligra toda la estructura de la construcción. Desde la misma Gobernación se presentó el pedido formal de ayuda al embajador.

En tanto, el historiador y secretario de Educación de la Gobernación, Joel Recalde, se encargó de realizar una breve reseña sobre la construcción del Fuerte y, sobre todo, el objetivo de la misma. Mencionó además que, tiempo atrás, el gobierno de España se encargó de la restauración del Fuerte de San Carlos del Apa.

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De igual manera, se preguntaba Recalde si con esta visita, la primera de un embajador de España, sería el turno para la restauración del Fuerte de Borbón, para finalmente entregar como obsequio al diplomático un libro de su autoría sobre el Fuerte, denominado Cartas desde el Borbón.

Respuesta del embajador

Parrondo dijo que su visita al Alto Paraguay y, de manera específica, a esta localidad, responde a la voluntad de la Embajada de España de estar presente en todo el territorio del Paraguay, y sobre todo en una zona que tiene vestigios históricos españoles.

“El objetivo es poner en valor esta rica historia compartida que une a nuestros países”, dijo el diplomático, y si bien es cierto que en su momento el gobierno de España intervino en el Fuerte de San Carlos del Apa, la idea ahora es analizar las necesidades de este otro Fuerte.

“Pudimos observar que la estructura presenta puntos deteriorados, pero que se mantiene robusta, lo cual representa una buena base para cualquier intervención que decidamos hacer, a pesar de que aún no existe nada concreto sobre la misma; sin embargo, la idea es ver con las autoridades lo que se necesita”.

Agregó que de concretarse la intervención, esta no debe ser únicamente del mismo Fuerte, sino de los aledaños; debe abarcar mucho más del espacio físico y que pueda beneficiar a toda la población. “Se debe trabajar en lo que significa el mismo acceso y las señalizaciones”, dijo el embajador.

El embajador desea que el hístórico lugar sea un verdadero polo de atracción. Parrondo dijo que su gobierno está interviniendo en un proyecto de casi 500 mil euros en favor de las poblaciones indígenas y de esta zona en especial, para que esto sea un atractivo turístico.

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Finalmente, el embajador dijo que la Agencia Española de Cooperación está interviniendo en este departamento del Alto Paraguay con un proyecto que incorpora a varias ONG y a comunidades indígenas para hacerlas partícipes del desarrollo turístico de la región.

Reseña histórica

El Fuerte de Borbón, construido en la cima de uno de los cerros menores de esta población, fue realizado por el reinado de España e inaugurado un 25 de setiembre de 1792 por el entonces capitán de Dragones del Rey, Antonio Zavala y Delgadillo. El objetivo era frenar el avance de los portugueses en territorio perteneciente a la Corona.

Ya durante el periodo de la Independencia, el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, que consideraba al lugar como bastión de nuestra soberanía en la zona norte, decidió cambiar la vieja estructura en empalizada del Fuerte por los actuales murallones de piedra.

Además, Francia decidió el cambio de nombre por el actual Fuerte Olimpo, al comparar el lugar con las bellezas de los montes Olimpo de la antigua Grecia. Años más tarde, la fortaleza fue utilizada como lugar de reclusión de prisioneros políticos, lo cual dio origen a la misma población que se formó en los alrededores del Fuerte.