Peña mintió al mencionar la construcción de centro educativo emblemático en Alto Paraguay

“Estamos construyendo centros educativos emblemáticos en los 17 departamentos, invirtiendo más de 50 millones de dólares”, decía el presidente Peña en parte de la presentación de su informe anual de gestión, que tuvo lugar el pasado 1 de julio ante el Parlamento.

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Consultados los referentes educativos del departamento sobre esta afirmación del mandatario, todos afirmaron que es totalmente falsa, ya que no existe ninguna obra en construcción en todo Alto Paraguay, ni siquiera la famosa palada inicial o algún tipo de proyecto sobre un eventual trabajo referente a algún centro educativo a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias.

Acostumbrados a las mentiras del presidente

Los pobladores de Alto Paraguay ya están acostumbrados a las mentiras del presidente Peña en relación a obras públicas por lo que el anuncio en relación a la construcción de un centro educativo emblemático es una mentira más.

De la misma manera, el primer mandatario había prometido en cuatro ocasiones construir caminos de todo tiempo en este departamento chaqueño; sin embargo, a tres años de mandato, su gobierno no logró colocar ni siquiera un centímetro de asfalto en la zona.

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Santiago Peña hace alarde de la construcción del nuevo Corredor Bioceánico, donde sobresale el puente internacional que unirá a nuestro país con el Brasil, y una parte del largo trazado para llegar al Pacífico pasa por Alto Paraguay. Sin embargo, la obra corresponde al gobierno anterior del presidente Mario Abdo Benítez.

Por lo tanto, hasta la fecha, el gobierno del presidente Santiago Peña aún no benefició absolutamente en nada a Alto Paraguay, pues no existen obras de gran envergadura que se hayan realizado dentro del departamento en estos tres años de mandato.

Aislamiento de comunidades

Ni siquiera la buena reparación de los caminos de tierra en la región logró realizar el actual gobierno. Prueba de ello es el aislamiento, en 2025 y 2026, de varias poblaciones de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, a consecuencia de la inundación de varios tramos.

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Desde inicios de año, el MOPC adjudicó a dos empresas, por un monto superior a los G. 17.000 millones, la reparación de los caminos que llegan a estas poblaciones. Sin embargo, las tareas se realizaron apenas como simples maquillajes; ni siquiera se logró colocar los sistemas de desagüe, y actualmente se desconoce qué pasó con estas dos empresas.

La razón principal sería la falta de desembolso por parte del MOPC, por la cual los trabajos fueron abandonados, y los caminos, en varios tramos, necesitan ser cargados con tierra para cerrar los famosos encajonamientos y que se coloquen los tubos para permitir la salida de agua en los días de lluvia.

Actualmente, los caminos se encuentran transitables debido a que pararon las lluvias. Sin embargo, si se producen las otras precipitaciones previstas para agosto y setiembre con el fenómeno de El Niño, como lo anuncian las mismas autoridades de nuestro país, entonces de nuevo se producirá el aislamiento de estas comunidades de Alto Paraguay.