En pleno fin de mes, funcionarios públicos no pueden percibir salarios en Fuerte Olimpo

En pleno fin de mes, cuando se produce el mayor movimiento de pago de salarios, los funcionarios públicos de las diferentes instituciones del Estado no pueden percibir sus respectivos haberes. Esto se debe a que no logran retirar el dinero del único cajero automático que funciona en todo el distrito de Fuerte Olimpo.

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El cajero pertenece al Banco Nacional de Fomento, y el hecho perjudica de sobremanera a cientos de funcionarios del sector público, como maestros, uniformados policiales, personal de salud, del sector de la justicia, como los diferentes juzgados y la Fiscalía, y las demás instituciones estatales que funcionan en la zona.

Silvio Maidana, uno de los afectados, alegó que desde hace una semana no puede percibir su salario, debido a que no puede retirar el dinero porque el cajero no funciona, y lo peor del caso es que desde el mismo Banco de Fomento, o la empresa encargada del mantenimiento, en este caso Yrendagüe, no hacen nada por reponer el servicio, se quejó el funcionario público.

“Tenemos obligaciones que saldar, como el pago de nuestras deudas en los comercios”, dijo el afectado, además de otros compromisos asumidos con anterioridad, por lo que necesitamos contar con nuestro dinero. “Es mucho una semana que no funcione el cajero, y sobre todo que nadie haga nada por repararlo”, sostuvo.

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Desde la Gobernación, donde funciona el cajero, dijeron que ya se les comunicó de la situación tanto a los responsables del banco como a la misma empresa Yrendagüe, pero esta es la hora en que no llegan para reponer el servicio, que solo consistiría en recargar de dinero la máquina, sostuvieron.

Probablemente, la máquina esté vacía de dinero, pues entre el 23 de junio y los días siguientes, numerosas personas de la tercera edad, del programa Tekoporã, jubilados públicos y algunos funcionarios activos lograron retirar significativos montos, por lo que se necesita que el cajero sea cargado nuevamente para su funcionamiento.

Solo tres cajeros automáticos para todo el Alto Paraguay

La función que cumplen estos cajeros en este departamento chaqueño es de vital importancia para el funcionamiento del sistema financiero y de movilidad de dinero, atendiendo que en toda la región no se cuenta con entidades bancarias, cooperativas o financieras.

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Los cajeros funcionan en Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado, todos pertenecientes al Banco Nacional de Fomento. En tanto, los pobladores de Bahía Negra, al menos aquellos que necesiten retirar dinero a través de este sistema, deben organizarse en grupos para viajar 400 kilómetros, ida y vuelta, hasta la capital departamental, el lugar más cercano donde se encuentra el cajero.

Los usuarios del cajero en Fuerte Olimpo piden a los responsables, que en este caso sería la empresa Yrendagüe, como lo mencionan desde el mismo Banco de Fomento, que puedan poner nuevamente en funcionamiento el sistema, atendiendo la necesidad de poder retirar el dinero.