Solicitan mayor presencia policial en Carmelo Peralta ante hechos de inseguridad

Rumildo Portillo, director de la Escuela Carlos Antonio López, manifestó que la institución ya había sido víctima del robo de un televisor y un equipo de sonido por parte de personas desconocidas que ingresaron al local durante la noche. Señaló que, pese al tiempo transcurrido, los objetos nunca pudieron ser recuperados.

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“Recientemente, volvimos a tener la visita de los amigos de lo ajeno, quienes ingresaron a la institución e intentaron apoderarse de una hidrolavadora y otros objetos, también en horas de la madrugada. Esta vez, por suerte, no lo lograron gracias a la intervención oportuna de un grupo de personas que se encontraba en el lugar", expresó el docente.

En ese sentido, solicitó a la Policía reforzar las patrullas preventivas para desalentar los hechos delictivos, especialmente los robos, considerando el perjuicio económico que ocasionan a la institución educativa.

Desde la Comisaría de Carmelo Peralta manifestaron su extrañeza por las declaraciones del educador respecto a los supuestos hechos de inseguridad. Si bien reconocieron que se produjo el robo del televisor y del equipo de sonido, sostienen que fue un hecho aislado.

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“Nuestra estadística policial en materia de robos es prácticamente cero”, afirmó el subcomisario Fernando De Vooght.

El uniformado, quien actualmente se encuentra al frente de la dependencia debido a las rotaciones permanentes del personal, señaló que los patrullajes preventivos se realizan de manera constante dentro de la población.

“Prueba de ello es que no tenemos registros de robos, a excepción de lo ocurrido en esa institución educativa”, sostuvo.

Progreso

Carmelo Peralta, ubicada a unos 700 kilómetros al norte de Asunción, es escenario de importantes obras de infraestructura, como la Ruta Bioceánica y el nuevo puente internacional con Brasil, proyectos que forman parte del denominado Corredor Bioceánico.

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Todo este movimiento atrae a una importante cantidad de personas, muchas de ellas provenientes de otras regiones del país, que llegan en busca de oportunidades laborales y económicas generadas por el desarrollo de estas obras.

Ante este crecimiento, las instituciones públicas de la localidad deberán adecuarse a las nuevas exigencias que impone el desarrollo regional. En ese contexto, será necesario reforzar la dotación de la Comisaría de Carmelo Peralta, que actualmente cuenta con más de 20 efectivos policiales.