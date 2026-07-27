Inician trabajos para mitigar posibles efectos de El Niño en Fuerte Olimpo

Desde la semana pasada una maquinaria pesada perteneciente a la Gobernación realiza trabajos de limpieza de los cauces hídricos dentro de la población, con el objetivo de evitar inundaciones durante los días de lluvia.

Estos trabajos se realizan ante el anuncio de abundantes precipitaciones previstas que ocurrirían entra la última semana de agosto y las primeras de mes de septiembre a consecuencia del fenómeno de El Niño.

Las tareas que realiza la retroexcavadora consisten en retirar de los cauces las malezas y el enorme sedimento de tierra acumulado, que impide la normal circulación de las aguas de lluvia y provoca inundaciones en los barrios.

Atendiendo a que son varios los desaguaderos donde se deben realizar este tipo de trabajos, se necesitan más maquinarias, según indicaron. De cumplirse las predicciones sobre el fenómeno de El Niño, solo se dispone de menos de 30 días antes de la llegada de las grandes lluvias.

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Precario muro de tierra

La población de Fuerte Olimpo se encuentra rodeada por un muro de tierra que la protege de las inundaciones tanto del río Paraguay como de los numerosos riachos de la zona. La comunidad es como una enorme palangana.

En años anteriores y de forma permanente, la población sufría los efectos de estas inundaciones, situación que provocó la migración de numerosas familias hacia otras regiones del país. Recién en 1997 se procedió a construir este muro de tierra que rodea a toda la comunidad.

Durante varias crecidas del río Paraguay, esta defensa permitió evitar graves inundaciones, mientras que las aguas de lluvia son bombeadas hacia el exterior mediante tres sistemas de motobombas de gran capacidad.

Sin embargo, debido al deterioro que presenta actualmente el muro de tierra, si no se realizan las reparaciones a tiempo y se produce una importante crecida de las aguas por efecto de las intensas lluvias, toda la población, donde viven más de 5.000 personas, quedará expuesta a sufrir una de las peores inundaciones de su historia.

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En 2016 fue la última vez que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó trabajos de reparación en esta defensa costera. Desde entonces han transcurrido diez años y actualmente el muro necesita con urgencia una nueva intervención, consistente en la carga de tierra para elevar nuevamente su altura.

En varias ocasiones y debido a que sobre el muro circulan vehículos, se realizaron trabajos de perfilado que redujeron su altura, al punto de que, si el nivel del río aumenta considerablemente, las aguas podrían sobrepasarlo.

A la espera de combustibles

Anastacio Martínez, encargado de Vialidad de la Gobernación, dijo que actualmente se realizan los trabajos de limpieza de los cauces hídricos dentro de la población, mientras esperan la llegada de combustibles para poner en funcionamiento las demás maquinarias e iniciar la reparación del muro.

Por su parte, el intendente Moisés Recalde señaló que se está trabajando de forma conjunta entre las instituciones para hacer frente a este fenómeno natural. “Procedimos a firmar un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Gobernación”, manifestó el jefe comunal.

Agregó que, desde el Gobierno Central, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se comprometió a enviar combustible, mientras que la Gobernación aportará las maquinarias para ejecutar los trabajos.

“Ahora solo esperamos que la SEN envíe los carburantes, atendiendo que estamos contra reloj, pues disponemos de poco tiempo para realizar, sobre todo, la reparación del muro", sostuvo.

Finalmente, señaló que este es el momento oportuno para reparar la defensa costera, ya que aún se dispone de tierra seca en los alrededores para realizar el levantamiento del terraplén. Cuando lleguen las grandes lluvias y se desborden los riachos y lagunas, será realmente difícil conseguir este material.