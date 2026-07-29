Precariedad de caminos retrasa construcción de viviendas en comunidad Ishir de Fuerte Olimpo

La comunidad beneficiada se llama Virgen Santísima y está compuesta por unas 140 familias. Se encuentra ubicada a escasos metros del casco urbano de Fuerte Olimpo, donde se construyen las viviendas sociales a cargo del MUVH. Las obras comenzaron en noviembre de 2025 y, en principio, estaba previsto que culminaran antes de fin de año.

Características

Son unas 100 viviendas las que se construyen en el lugar. Cada nueva casa contará con dos dormitorios, un pequeño corredor y un fogón para cocina. En tanto, el sanitario será de chapa y contará con inodoro y ducha. Además, las viviendas deberán disponer de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

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La empresa encargada de la construcción es Almega Cía., representada por Diego Armando Mercado. Según el arquitecto Miguel Pereira, encargado de la obra, cada vivienda tiene un costo estimado de G. 96 millones, por lo que la adjudicación a la mencionada firma sería de unos G. 9.600 millones, atendiendo que se trata de 100 casas.

Actualmente, la obra presenta un 55 % de avance y, de no surgir nuevos inconvenientes, se espera finalizar los trabajos durante el mes de octubre. Aún faltan completar algunos detalles, como pisos, revoques, instalación de sanitarios y el sistema de energía eléctrica.

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Retrasos

La obra sufrió varios retrasos debido a la precariedad de los caminos de la zona, lo que impidió la llegada de materiales de construcción transportados en camiones de gran porte desde la capital del país, refirió el profesional encargado de las obras.

En una oportunidad se tuvo que recurrir al traslado de parte de los materiales por vía fluvial, a bordo de una embarcación. Sin embargo, este sistema encarece considerablemente los costos de transporte, situación que no está contemplada en el presupuesto.

“Ahora estamos apurando el traslado de todos los materiales que faltan para finalizar los trabajos, aprovechando que los caminos están transitables, ya que basta una pequeña lluvia para que nuevamente queden intransitables”, señaló finalmente el profesional.

Mano de obra

Como suele ocurrir en este tipo de construcciones de viviendas sociales, la gran mayoría de los trabajadores son pobladores de la misma comunidad, ya que entre ellos existen maestros y ayudantes de albañilería con experiencia en este tipo de obras.

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Al respecto, el líder de la comunidad, Carlos González, además de valorar el aporte del Gobierno mediante la construcción de las viviendas, destacó que durante todo el tiempo que demandan los trabajos muchas personas obtienen importantes ingresos económicos gracias al empleo generado por la obra.

Los pobladores de esta comunidad, al igual que los de las demás comunidades Ishir, son personas muy trabajadoras, por lo que desconocen actividades relacionadas con la mendicidad o la prostitución.

Las mujeres son excelentes artesanas; otras mantienen huertas y comercializan sus productos en Fuerte Olimpo, mientras que un grupo más reducido trabaja como empleadas en casas de familia.

Los varones, por su parte, se dedican principalmente a la pesca, uno de los principales rubros de sustento. Otros son reconocidos albañiles o trabajan como peones en estancias de la zona. De hecho, la comunidad indígena mantiene una estrecha integración con la población latina, participando activamente en todas las actividades sociales, sin que se perciban diferencias de trato o de clases.