Torneo interinstitucional de fútbol de salón en Fuerte Olimpo en su segunda edición

La inauguración del evento se realizó en el local del polideportivo del Colegio Ángel Muzzolón de esta comunidad. Participan de este torneo, en esta segunda edición, un total de 11 equipos, que representan a las diversas instituciones públicas que funcionan en la comunidad.

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Los equipos participantes son: Policía Nacional, Poder Judicial, Fiscalía, Docentes, Gobernación, Municipalidad, Hospital Regional y Junta Municipal, además de componentes de la Armada Paraguaya, Fundassa y Tekoporã. Esta última institución participa de forma unida con los integrantes de Senepa.

Los eventos se realizarán cada fin de semana, siempre en el mismo local deportivo. Los enfrentamientos son todos contra todos y constan de un sistema de liguillas, donde quedan los clasificados para finalmente conocer al equipo campeón.

Se premian también a los goleadores, arquero más destacado, mejor equipo, entre otros reconocimientos. Al igual que en la primera edición del 2025, se pudo volver a observar una gran cantidad de público en la jornada inaugural.

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Según el presidente de la Federación Olimpeña de Fútbol de Salón, Abel Méndez, el objetivo que se persigue con este tipo de torneos a nivel de instituciones públicas es fomentar la integración, el compañerismo y la sana competencia entre los atletas y dirigentes participantes y, por supuesto, entre las personas que acuden a alentar a sus respectivos equipos.

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“Queremos fortalecer el sentido de pertenencia e identificación con cada una de las instituciones a las que representan los jugadores y, por supuesto, promover, a través del deporte, valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia”, dijo finalmente el dirigente.

El año pasado, cuando se realizó la primera edición de este tipo de torneo, los eventos se caracterizaron por contar con el respaldo de una gran cantidad de personas que acudían de forma permanente a los encuentros. Se espera que este respaldo continúe en esta oportunidad.