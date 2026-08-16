Noticias del Chaco
16 de agosto de 2026 a la - 10:01

Bullicio y alegría por el Día del Niño en el Alto Paraguay

Grupo de niños jugando
Los niños disfrutaron de los diversos juegos en la escuela San Miguel de Fuerte Olimpo.Gentileza

En diversas instituciones educativas de este departamento chaqueño se realizaron eventos para celebrar esta fecha tan importante. En varias de ellas se desarrollaron jornadas deportivas entre los niños y, como era lógico suponer, no faltaron los obsequios y la tradicional chocolatada.

Por Carlos Almirón

En Fuerte Olimpo, los niños disfrutaron de su día con actividades deportivas realizadas durante el transcurso de la semana que fenece. Así, por ejemplo, en la escuela Ramón Bejarano se realizó la quinta Olimpiada Escolar Infantil, esta vez con la participación también de alumnos de otras instituciones, como Sor Ángela y la escuela indígena Abundancia, de la comunidad de los Ishir o Chamacocos.

Grupo de niños disfrutando de las celebraciones en Fuerte Olimpo
Niños de la Escuela Ramón Bejarano celebraron el Día del Niño en Fuerte Olimpo, con actividades deportivas.

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Al final del evento se realizó la premiación a los equipos campeones, así como a los niños que se destacaron en las diversas disciplinas deportivas. Las actividades diarias se realizaron en el tinglado municipal de la comunidad.

Los escolares de la escuela San Miguel, también de esta población, tuvieron su propia miniolimpiada, realizada en la misma institución educativa. Los alumnos, en especial los más pequeños, disfrutaron de estos días de competencias, para finalmente recibir sus premiaciones y disfrutar del sabroso chocolate, infaltable en este tipo de celebraciones.

En esta escuela fueron los padres de familia quienes se encargaron de organizar los festejos, en compañía de los maestros. Para ello realizaron diversas actividades económicas con el objetivo de reunir algo de dinero y así cubrir los gastos, sobre todo para la compra de los obsequios. En tanto, la Gobernación se encargó de entregar las medallas y trofeos a los ganadores de las competencias deportivas.

Varios niños sentados alrededor de mesa difrutando de la merienda y obsequios
Niños participaron de un evento festivo por su día en la escuela San Miguel de Fuerte Olimpo.

En Carmelo Peralta, los festejos se realizaron en la escuela Carlos Antonio López, donde una vez más los niños pudieron disfrutar de los variados juegos que se instalaron en el local escolar, así como de la degustación de golosinas variadas, para finalmente disfrutar de un sabroso asado a la estaca.

Grupo de niños disfrutando de los juegos
Los niños compartieron actividades recreativas en Carmelo Peralta.

Los ganaderos y comerciantes del lugar fueron quienes apoyaron económicamente para que los niños pudieran disfrutar de estas celebraciones, acompañados de sus maestros y numerosos padres de familia.

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También se tienen informaciones de otras celebraciones que se realizaron en las demás comunidades del departamento, con lo cual se logró brindar un momento de esparcimiento y pura alegría a los niños chaqueños de esta parte del país.

Grupo de niños participan de los eventos deportivos
Niños celebran el Día del Niño con práctica de deportes en la escuela Ramón Bejarano de Fuerte Olimpo.

A diferencia de años anteriores, se notó la ausencia de las autoridades locales o departamentales en la entrega de obsequios a los niños. Sin embargo, aun así, los más pequeños pudieron disfrutar de mucha alegría, con lo que no pasó desapercibida esta ocasión especial en estas lejanas poblaciones chaqueñas.

Grupo de niños disfrutando de la celebracion
Niños participaron en un festejo por el Día del Niño en Carmelo Peralta.