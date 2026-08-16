Bullicio y alegría por el Día del Niño en el Alto Paraguay

En Fuerte Olimpo, los niños disfrutaron de su día con actividades deportivas realizadas durante el transcurso de la semana que fenece. Así, por ejemplo, en la escuela Ramón Bejarano se realizó la quinta Olimpiada Escolar Infantil, esta vez con la participación también de alumnos de otras instituciones, como Sor Ángela y la escuela indígena Abundancia, de la comunidad de los Ishir o Chamacocos.

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Al final del evento se realizó la premiación a los equipos campeones, así como a los niños que se destacaron en las diversas disciplinas deportivas. Las actividades diarias se realizaron en el tinglado municipal de la comunidad.

Los escolares de la escuela San Miguel, también de esta población, tuvieron su propia miniolimpiada, realizada en la misma institución educativa. Los alumnos, en especial los más pequeños, disfrutaron de estos días de competencias, para finalmente recibir sus premiaciones y disfrutar del sabroso chocolate, infaltable en este tipo de celebraciones.

En esta escuela fueron los padres de familia quienes se encargaron de organizar los festejos, en compañía de los maestros. Para ello realizaron diversas actividades económicas con el objetivo de reunir algo de dinero y así cubrir los gastos, sobre todo para la compra de los obsequios. En tanto, la Gobernación se encargó de entregar las medallas y trofeos a los ganadores de las competencias deportivas.

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En Carmelo Peralta, los festejos se realizaron en la escuela Carlos Antonio López, donde una vez más los niños pudieron disfrutar de los variados juegos que se instalaron en el local escolar, así como de la degustación de golosinas variadas, para finalmente disfrutar de un sabroso asado a la estaca.

Los ganaderos y comerciantes del lugar fueron quienes apoyaron económicamente para que los niños pudieran disfrutar de estas celebraciones, acompañados de sus maestros y numerosos padres de familia.

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También se tienen informaciones de otras celebraciones que se realizaron en las demás comunidades del departamento, con lo cual se logró brindar un momento de esparcimiento y pura alegría a los niños chaqueños de esta parte del país.

A diferencia de años anteriores, se notó la ausencia de las autoridades locales o departamentales en la entrega de obsequios a los niños. Sin embargo, aun así, los más pequeños pudieron disfrutar de mucha alegría, con lo que no pasó desapercibida esta ocasión especial en estas lejanas poblaciones chaqueñas.