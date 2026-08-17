Denuncian incumplimiento de medida judicial de imputado por daño ambiental

El Ministerio Público, a cargo del fiscal Gabriel Rolón, imputó al ganadero Jesús Manuel Báez Ferreira, presidente de la firma Cattle Investments Paraguay S.A., por realizar movimiento de suelo para el levantamiento de taludes y el represamiento del cauce hídrico del riacho Florida, además de la colocación de un alcantarillado por encima del lecho del canal.

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La construcción de este dique en el mencionado riacho, ubicado en la zona de Fortín Florida, perteneciente al distrito de Fuerte Olimpo, en el Alto Paraguay, causó severos daños ambientales y económicos a la naturaleza y a los pobladores de la región.

Lucha ciudadana

El represamiento del riacho impidió que las aguas pudieran circular normalmente, por lo que una gran parte de los pobladores, todos pequeños ganaderos del lugar, no recibía el vital líquido, especialmente durante la temporada de sequía. Esto les ocasionó enormes pérdidas económicas, debido a que no conseguían agua para sus animales vacunos.

Numerosos animales silvestres de los alrededores también se vieron afectados por esta construcción irregular, por lo que las familias del lugar comenzaron a denunciar la situación directamente ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo.

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La lucha para conseguir que las aguas volvieran a circular normalmente por su cauce original fue bastante larga, en medio del lento accionar de la justicia.

Finalmente, el Ministerio Público procedió a imputar al mencionado ganadero, tras comprobarse la existencia de la represa, luego de una serie de procedimientos en los que intervinieron funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam) y de la propia Fiscalía de la capital del país, del área de protección ambiental.

La tenacidad de estos humildes compatriotas logró que se concretara la imputación contra el propietario de las tierras donde se realizó la mencionada represa. La lucha se extendió durante unos cuatro años.

Criterio de oportunidad

Tras comprobarse la existencia de la represa y, sobre todo, luego de formularse la imputación contra el citado ganadero, se logró un acuerdo entre las partes, mediante el cual el imputado fue beneficiado con el criterio de oportunidad, con el compromiso de reparar el daño ambiental ocasionado.

En este sentido, el Juzgado Penal de Garantías, a cargo del juez Julio Ortega, hizo lugar al criterio de oportunidad y, en consecuencia, declaró la extinción de la acción penal contra el imputado, al tiempo de sobreseerlo definitivamente de cualquier responsabilidad. Esta resolución judicial se dictó el 21 de noviembre de 2025.

Acuerdo

Para reparar el daño ambiental y como parte del acuerdo judicial, el imputado, Jesús Manuel Báez Ferreira, se comprometió a mandar construir dos aulas dentro del predio de la capilla donde funciona la escuelita del lugar, por un valor de G. 120 millones.

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El acusado también se hizo cargo del pago de las maquinarias utilizadas para destruir la represa y recuperar el cauce hídrico. Finalmente, donó víveres a los pobladores del lugar por un monto superior a G. 3 millones.

Incumplimiento del acuerdo

Hugo Benítez, presidente de la Comisión Vecinal de Florida, dijo que ya está por cumplirse un año del acuerdo logrado entre el ganadero y los pobladores para la construcción de las dos aulas escolares como reparación por el daño ambiental. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera un ladrillo se ha colocado.

“Le llamamos al fiscal, también a los responsables de la empresa que debería realizar esta construcción, pero nadie nos da una respuesta efectiva sobre por qué no se realizan los trabajos para construir las dos aulas”, dijo el morador.

“En varias ocasiones fuimos burlados durante los más de cuatro años que duró nuestra lucha por conseguir que se destruya la represa y que las aguas del riacho vuelvan a circular por su cauce normal. Ahora que existe esta sentencia judicial, no queremos volver a pasar por lo mismo. Solo deseamos que nuestros niños tengan sus aulas y así dejar la precaria capilla donde reciben las enseñanzas”, manifestó finalmente el poblador.

La comunidad de Fortín Florida se ubica a unos 200 kilómetros al oeste del casco urbano de Fuerte Olimpo, en pleno monte chaqueño, rodeado de grandes establecimientos ganaderos.