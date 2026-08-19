Falta de rubros sería la causa de la demora para la reparación de aviones militares

Los aviones CASA 212, con capacidad para 24 pasajeros, desde hace casi 60 días dejaron de operar para entrar en mantenimiento. Por esta razón, y para evitar suspender los vuelos semanales que realiza el Servicio de Transporte Aéreo a las lejanas comunidades del Alto Paraguay, actualmente se está operando con una pequeña aeronave.

Lea más: Loable labor de la Fuerza Aérea asistiendo a pobladores del Alto Paraguay

Los aviones disponibles y que están cumpliendo este vital servicio son los CESSNA 208, con capacidad para apenas 11 pasajeros, más dos tripulantes. Esto hace que un solo avión esté realizando dos vuelos diarios a la semana, transportando pasajeros hacia la zona norte.

Los vuelos, por lo general, se realizan los días miércoles, aunque pueden cambiar de día, dependiendo del clima y, sobre todo, del uso de los aviones por parte de autoridades nacionales, como en el caso de transportar comitivas presidenciales hacia algunas poblaciones del país.

El primer vuelo del Cessna 208 del día parte casi en horas de la madrugada desde la capital del país, con escala en Concepción y destino final en la lejana Bahía Negra. En todo este trayecto se encarga de alzar y bajar pasajeros, buscando siempre una mayor rapidez, ya que debe volver nuevamente hacia Asunción para realizar el segundo viaje del día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pasado el mediodía, el mismo avión se dispone nuevamente a partir hacia el norte del país, esta vez de nuevo con escala en Concepción y destino final en Fuerte Olimpo, lugar desde donde regresa ya en horas de la tarde hacia su base en el aeropuerto de Asunción, donde llega casi al anochecer.

Este enorme sacrificio de los tripulantes militares es realmente admirable para los pobladores de esta parte del país; sin embargo, representa pérdidas económicas debido al alto costo de cada vuelo y a la escasa capacidad de pasajeros que pueden llevar en su interior.

Faltaría dinero

Mientras se opera de esta manera bastante sacrificada, los aviones de mayor capacidad, en este caso los CASA 212, están a la espera de la llegada de repuestos para completar el servicio de mantenimiento, al menos así lo había manifestado el capitán Alex Cáceres.

El militar, que por lo general siempre está al mando de cada viaje del Caravan, había mencionado que solo eso es el inconveniente que evita que nuevamente operen los aviones de mayor capacidad y que, en los próximos días, sin especificar cuándo, se estaría recuperando dos aeronaves de estas características.

Sucede que con los aviones CASA 212, con capacidad para 24 pasajeros, más tres tripulantes, se realiza un solo viaje hacia el norte, llegando a cubrir las poblaciones de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, no como ahora, que se deben realizar dos viajes de forma diaria.

Sin embargo, informaciones extraoficiales a las cuales accedimos, provenientes de fuentes creíbles cuya identidad protegemos, pareciera que el problema real de la falta de reparación de los aviones de mayor capacidad es la falta de rubros, o sea, no existe dinero suficiente para realizar de forma inmediata estos mantenimientos.

Lea también: A la espera del transporte público, avión militar intensifica vuelos en Alto Paraguay

Se estaría dependiendo del rubro de forma mensual, pero de a cuenta gotas, lo que en verdad estaría retrasando estos trabajos, sabiendo lo difícil que es obtener informaciones concretas y veraces de parte de los militares, debido a que es una institución no deliberante. Entonces, se torna difícil conocer con claridad la situación.

Pasaje subsidiado

A pesar de que aún no se puede disponer de los aviones más grandes, donde se viaja con mayor comodidad de espacio y se permite llevar unos 10 kilos de carga por pasajero, los militares no descuidan esta labor humanitaria y realizan el servicio de forma semanal, volando dos veces a las poblaciones del Alto Paraguay.

Parte del pasaje es subsidiado por el Estado, por eso es que los vuelos están al alcance de todos. Así, el precio desde Fuerte Olimpo hasta la capital del país es de G. 350.000, en tanto que para llegar a Bahía Negra el monto sube a G. 400.000, y varía de acuerdo con la escala de cada lugar donde baja el avión.