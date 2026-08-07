Loable labor de la Fuerza Aérea asistiendo a pobladores del Alto Paraguay

Hace bastante tiempo, los componentes de la Fuerza Aérea de nuestro país vienen realizando vuelos de forma permanente hacia estas olvidadas comunidades del norte del país, ya sea transportando personas enfermas hacia hospitales de mayor complejidad o llevando y trayendo pasajeros.

Setam

Servicio de Transporte Aéreo Militar (Setam) se denomina el grupo que se encarga de realizar vuelos de manera semanal a las poblaciones de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, transportando pasajeros, ya sea de quienes regresan al departamento o viajan hacia otras regiones del país.

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Este tipo de vuelos es de vital importancia para los pobladores, atendiendo la escasez de medios de transporte en la zona y, sobre todo, por la rapidez con que se puede llegar a destino.

Por ejemplo, una persona de Bahía Negra que desee trasladarse a la capital del país, si tiene la suerte de que los caminos estén en buenas condiciones, puede optar por viajar en el transporte público de pasajeros. El viaje, en precarias condiciones a bordo de los colectivos chatarras, dura entre 17 y 20 horas, siempre que no se produzcan aguaceros por el camino o se descomponga el bus.

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El pasaje en ómnibus cuesta G. 275.000; en cambio, en el avión el viaje dura solo unas dos horas y el pasaje es de G. 400.000. Si bien es un poco más caro, se llega mucho más rápido al destino. En Fuerte Olimpo sucede algo similar: el viaje en aeronave dura casi dos horas y el pasaje cuesta G. 350.000, mientras que en colectivo el trayecto demanda unas 15 horas y el precio del pasaje es de G. 235.000.

Los vuelos que realizan los aviones militares de la Setam son parcialmente subsidiados por el Estado, de allí que los precios de los pasajes están al alcance de la población. La cuestión, sin embargo, se reduce a tratar de conseguir un lugar, pues las reservas deben realizarse con mucha antelación debido a que los cupos son limitados para cada comunidad donde llegan las aeronaves.

Dos vuelos diarios

La Setam realiza un vuelo semanal a estas comunidades chaqueñas y, en ocasiones especiales, como las fiestas de fin de año o los períodos de aislamiento por falta de caminos, aumenta la frecuencia. Actualmente, el avión militar realiza dos vuelos por día una vez por semana.

Sucede que los aviones CASA 212, que transportan hasta 24 pasajeros, se encuentran fuera de servicio por trabajos de mantenimiento, por lo que las únicas aeronaves disponibles para trasladar pasajeros son los Cessna 208 Caravan, con capacidad para 11 personas.

Es por eso que una misma aeronave de estas características realiza dos vuelos distintos en un mismo día para llegar a estas comunidades. Ayer jueves, un Cessna 208 que transportaba pasajeros a Bahía Negra partió alrededor de las 00:05 desde Asunción. Luego, una vez que regresó, volvió a emprender vuelo alrededor del mediodía con destino a Fuerte Olimpo, culminando la jornada ya en horas de la tarde.

El capitán Alex Cáceres relató que se mantiene este tipo de servicio para cumplir con la asistencia a los usuarios, asegurando que en breve volverán a estar operativos los aviones CASA 212 una vez concluidos los trabajos de mantenimiento. Agregó que para el próximo año serán tres las aeronaves de este tipo que se utilizarán para transportar pasajeros.

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El uso de los aviones Cessna 208 Caravan, ante la ausencia de las aeronaves CASA, se viene realizando desde hace 30 días, con el objetivo de evitar que las comunidades norteñas queden sin este importante servicio.

Evacuación de pacientes

Sin duda, la mayor asistencia que realizan los militares de la Fuerza Aérea está relacionada con los vuelos para evacuar pacientes de estas lejanas poblaciones hacia hospitales de mayor complejidad del país, atendiendo la precariedad del servicio sanitario en el Alto Paraguay.

Este tipo de vuelos se realiza de forma permanente y a cualquier hora, incluso durante la noche, como suele ocurrir en el aeropuerto de Fuerte Olimpo, que afortunadamente cuenta con una pista de aterrizaje para todo tiempo.

Ayer, mientras un avión militar realizaba el traslado de pasajeros, otra aeronave Cessna 208 llegaba a Bahía Negra en horas de la tarde para trasladar a una persona que habría sufrido la mordedura de una serpiente hacia la capital del país.