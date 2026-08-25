Considerada base del reabastecimiento en la Guerra del Chaco, Puerto Casado cumple 137 años de vida

El propio mariscal José Félix Estigarribia, comandante de las fuerzas militares durante la contienda bélica que enfrentó a nuestro país con Bolivia entre los años 1932 y 1935, instaló su puesto principal en esta localidad del Alto Paraguay, y desde este lugar planeó las estrategias que finalmente significaron la victoria para nuestra nación.

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Los soldados combatientes eran traídos hasta este lugar por el río Paraguay, a bordo de embarcaciones, entre ellas los históricos buques de guerra Paraguay y Capitán Cabral. Luego de aclimatarse unos días al suelo chaqueño, eran transportados hacia el interior del Chaco en las locomotoras que se utilizaban para acarrear los enormes postes de quebracho.

Así, Puerto Casado, cumplió un papel más que estratégico como punto de reabastecimiento para nuestras tropas, pues desde este lugar también se llevaban los armamentos y alimentos para los soldados combatientes, lo cual marcó una tremenda diferencia con Bolivia, que no tenía lugares cercanos desde donde poder reabastecerse.

Explotación del quebracho

La empresa Carlos Casado se instaló en esta zona muchos años antes de la contienda bélica y procedió a explotar los quebrachos de la selva chaqueña mediante la producción de tanino, que era exportado hacia países europeos.

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Precisamente, esa infraestructura instalada por esta empresa argentina fue utilizada por nuestros combatientes y ayudó de forma bastante favorable a que se consolidaran las grandes victorias obtenidas durante los tres años de guerra.

El tren en el cual eran llevados los soldados, e inclusive los camiones, llegaba hasta el kilómetro 160 hacia el interior del Chaco. Esto facilitaba en demasía la movilización de nuestro Ejército y, desde allí, comenzaban las largas caminatas, situación que no tenían los enemigos.

A finales del siglo XX, la empresa se declaró en quiebra, debido a que ya no se exportaba el tanino. Con esto se produjo una migración masiva de los pobladores de esta comunidad y, los que quedaron en el lugar, convertido en un pueblo fantasma, al no tener otra opción, apostaron por seguir viviendo allí.

Realidad

Cuando desaparece la actividad del sector privado, aparecen los políticos y se suceden las permanentes elecciones partidarias para elegir a las autoridades locales y departamentales, iniciándose así las rencillas y peleas políticas entre sectores que solo buscan beneficios personales.

Desde que se produjo la apertura democrática, hace más de 35 años, estas diferencias y peleas se dan de forma más permanente, siendo la misma comunidad la única perjudicada, pues se evita cualquier intento de desarrollo.

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Así, durante este periodo municipal, a punto de fenecer, en todo este tiempo se produjeron peleas entre el intendente y los concejales, al punto de llegar a la imputación y condena a tres años y ocho meses del jefe comunal Hilario Adorno por hechos de corrupción.

Este nuevo aniversario sorprende una vez más a la comunidad en medio de una profunda crisis política entre los partidarios del gobernador Arturo Méndez y el diputado José Domingo Adorno, colorados ambos y del mismo sector partidario de HC.

Festejos

Anoche, en presencia de las principales autoridades departamentales y locales, se realizó la tradicional serenata en vísperas del cumpleaños número 137 de esta comunidad chaqueña. En la jornada de hoy se lleva a cabo el desfile cívico-estudiantil por las principales calles de la localidad.

Algo muy atípico sacude a esta población en relación con los comicios electorales del próximo 4 de octubre, en los que se elegirán las autoridades municipales. Sucede que el candidato del Partido Colorado prácticamente es el virtual ganador, atendiendo a que la oposición no presenta candidato alguno.

Así, nuevamente tomará las riendas de la Municipalidad un representante del Partido Colorado, situación que prácticamente se repite en todo el Alto Paraguay, debido a una total ausencia del sector de la oposición.