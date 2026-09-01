Fuerte Olimpo: detienen a denunciado por supuesto abuso sexual de su sobrina de 8 años

El presunto abuso sexual de una niña de 8 años por su propio tío causó total indignación entre los pobladores de la comunidad donde se registró el hecho. Piden un castigo ejemplar para el supuesto autor.

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El denunciado habría abusado de su sobrina en la noche del sábado 30 de agosto en el interior de la vivienda donde también viven los padres de la menor.

Tras lo sucedido, la pequeña víctima le habría revelado el hecho a su madre, quien inicialmente procedió a echar de la casa a su hermano. Ya en la mañana de ayer, lunes, la niña relató lo ocurrido a su propia maestra, quien inmediatamente comunicó el caso a la profesional de salud que trabaja en la zona.

Tras esto, la menor fue derivada de forma inmediata al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, donde fue inspeccionada por personal de blanco, mientras que su madre realizaba la denuncia en sede policial de la localidad.

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Atendiendo la gravedad de la situación y tratando de evitar que el sindicado como autor del abuso sexual escapara, los uniformados procedieron de forma inmediata a su captura. Posteriormente, informaron al representante del Ministerio Público, en este caso, el fiscal Luis Amado Coronel, quien dispuso su aprehensión y permanencia en sede de la comisaría.

Imputado y con prisión preventiva

Tras lo acontecido, el fiscal mencionó que en la noche del lunes se recibió la denuncia sobre este terrible caso y, de forma inmediata, se activó el protocolo correspondiente. Primeramente, se ordenó que el presunto victimario permaneciera detenido en sede policial y, en la mañana de este martes, se procedió a imputarlo por abuso sexual en niños.

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El supuesto autor será puesto a disposición del juzgado y ya se solicitó su prisión preventiva. El lugar de reclusión será determinado por el juez, aunque podría ser remitido a la Penitenciaría Regional de Concepción, donde por lo general son trasladados los reos que deben guardar reclusión y que son de esta zona del Chaco.

En caso de ser hallado culpable, se expone a una pena de entre 10 y 20 años de prisión, dijo el fiscal. Indicó que cuenta con suficientes indicios para sostener la imputación de abuso sexual, por lo que solicitará la pena máxima en un eventual juicio oral y público.