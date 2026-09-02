Un enorme cascarón: nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo sigue esperando equipamiento y especialistas

Tuvieron que transcurrir cuatro años para que finalmente concluyera la construcción del enorme edificio del nuevo Hospital Regional de Fuerte Olimpo, obra en la cual la Gobernación del Alto Paraguay desembolsó más de G. 18.000 millones. La estructura posee varios pabellones, dotados de numerosas salas para los pacientes.

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Sin embargo, en la situación en la que se encuentra actualmente la obra, no deja de ser un enorme cascarón, pues en su interior solo se pueden percibir las enormes piezas vacías que necesitan ser equipadas. Luego, el Ministerio de Salud deberá encargarse de contratar a los médicos especialistas que puedan venir a trabajar. Solo así se dará respuesta a las numerosas necesidades derivadas de la precariedad sanitaria de la zona.

Obra terminada

Los trabajos se demoraron bastante debido a que, en varias ocasiones, no se realizaban los desembolsos a la empresa constructora, hasta que finalmente se pudo culminar por completo lo referente a la edificación a mediados de mayo. Desde entonces, se espera el equipamiento para pensar en una eventual inauguración.

El pasado 22 de agosto visitó la moderna infraestructura un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, llegados desde la capital del país, para analizar un eventual equipamiento y la contratación del personal que deberá trabajar en el sitio, pero solo del área administrativa y algunos profesionales de blanco del área de enfermería.

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Desde entonces pasaron ya varias semanas y, hasta ahora, no hay fecha tentativa para la llegada de los equipos, por lo que se presume que llegaremos nuevamente a fin de año sin que se pueda poner en funcionamiento este nuevo hospital, tan necesario para tratar de mejorar la situación de la salud en el departamento.

Mudanza

Si desde la Región Sanitaria se determina llevar al lugar los pocos equipamientos que se tienen en el viejo hospital y se continúa con el mismo personal, entonces solo será una simple mudanza que no tendrá ninguna implicancia de mejoría en el aspecto sanitario.

“Necesitamos una urgente respuesta de parte del Ministerio de Salud”, dijo el concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA), sobre todo para que se pueda acompañar la millonaria inversión realizada por el Gobierno Departamental. “Es el momento de que se pueda equipar y traer a los profesionales médicos para trabajar en el nuevo hospital”, sostuvo.

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“Solo de esta forma podremos tener un mejor panorama en relación a la salud, pues actualmente estamos en terapia”, dijo el concejal, al tiempo de proponer que tanto la misma Gobernación como los municipios de la zona puedan colaborar económicamente para incentivar el salario de los médicos especialistas.

Evacuación

El edil dijo que hasta tanto no se le dé vida a esta enorme obra del nuevo hospital, con el equipamiento necesario y la contratación de los especialistas, nada cambiará y continuarán las permanentes evacuaciones de pacientes hacia hospitales de la capital del país o de la ciudad de Concepción.

Actualmente, no se realiza ningún tipo de cirugía en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo debido a la falta de anestesista. El profesional que trabajaba en la zona renunció hace dos años y, desde entonces, no se logró una nueva contratación.

“Recientemente tuvimos que llevar a mi hermano hasta la localidad de Loma Plata, distante a 350 kilómetros, para ser intervenido de apendicitis, algo que anteriormente se realizaba en este nosocomio. Por suerte, el camino estaba en condiciones, atendiendo a que el otro inconveniente tiene relación con los precarios tramos ruteros”, sostuvo.