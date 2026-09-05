“Mentes brillantes”, reúne a estudiantes del Alto Paraguay en Fuerte Olimpo

El evento educativo tuvo su inauguración en la noche del viernes, en el local del polideportivo del colegio Monseñor Ángel Muzzolón de esta capital departamental, con la participación de unos 90 alumnos que representan a sus instituciones educativas de las diferentes comunidades de esta zona chaqueña.

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Son todos estudiantes del nivel medio y, durante los dos días de competencia, deberán demostrar sus conocimientos, en busca de llegar a los primeros lugares. El evento debe finalizar en la noche de este sábado, con la premiación a los ganadores.

Atendiendo a lo difícil que es poder reunir a los estudiantes, debido a la lejanía de las poblaciones entre sí y a la carencia de medios de transporte público de forma permanente, la Gobernación del departamento, institución encargada de estas olimpiadas, procedió a costear el traslado y la estadía de los participantes durante estos dos días de competencia.

Mentes Brillantes

El secretario de Educación de la Gobernación, Joel Recalde, dijo que este evento es la primera olimpiada estudiantil de conocimientos a nivel departamental y se denomina “Mentes Brillantes”. Están participando unos 90 alumnos del nivel medio de 10 instituciones educativas de la zona.

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Los estudiantes provienen de los cuatro distritos del Alto Paraguay: Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Casado y Fuerte Olimpo. El evento es toda una fiesta cultural que busca encontrar a las mentes brillantes de esta región chaqueña, mencionó el funcionario.

El objetivo principal de esta actividad es buscar que los alumnos se interesen por la historia y la lectura, y así desarrollar aptitudes que cada estudiante debe tener, como la de enfrentarse al público para vencer la timidez, pero, por sobre todo, demostrar y vivenciar el espíritu de compañerismo que pueda darse durante los dos días de jornada.

Los estudiantes, acompañados de sus maestros, realizaron largos viajes para llegar hasta esta capital departamental. Así, los alumnos de Puerto Casado viajaron más de 250 kilómetros, mientras que los de Bahía Negra y Carmelo Peralta recorrieron unos 200 kilómetros.

Inauguración

La jornada inaugural se realizó anoche en el local del polideportivo, con la presencia de numeroso público, tanto de la misma comunidad como de aquellos que llegaron desde otras localidades para apoyar a sus estudiantes.

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Entre las autoridades presentes se encontraban el gobernador Arturo Méndez y el intendente local, Moisés Recalde, ambos colorados de Honor Colorado (HC), además de concejales departamentales y municipales, como también representantes de la Policía Nacional del departamento.

El jefe departamental resaltó la importancia de apostar por la educación de los niños y jóvenes de la zona, y señaló que este tipo de eventos ayuda de sobremanera en la formación de los estudiantes.

Los alumnos del Conservatorio Departamental de Música de Fuerte Olimpo, volvieron a lucirse con la interpretación del himno nacional en guaraní, dando la apertura a este importante evento educativo, que busca antes que nada la integración entre los estudiantes y el desarrollo de conocimientos.